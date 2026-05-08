В правовом управлении президента РФ ведется работа с указом о продаже экспортной выручки

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Работа с указом о репатриации и продаже экспортной выручки, срок которого истек в конце апреля, сейчас ведется в правовом управлении президента РФ, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Работа, по-моему, доделывается. Там ведется работа сейчас. Технически сейчас же праздники", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос "Интерфакса", принято ли решение о продлении этого указа.

"В правовом управлении сейчас это обрабатывается", - отметил он.

Требование об обязательной репатриации и продаже части валютной выручки экспортерами было введено указом президента в октябре 2023 года сроком на полгода, позже действие указа продлевалось дважды, каждый раз на год и действовало до 30 апреля 2026 года. Требование было введено для обеспечения стабильности валютного курса и устойчивости российского финансового рынка. Оно касается экспортеров, работающих в топливно-энергетическом комплексе, отраслях черной и цветной металлургии, химической и лесной промышленности, зернового хозяйства.

Конкретные нормативы в рамках введенного указом механизма устанавливает правительство. В середине августа 2025 года своим постановлением кабинет министров снизил нормативы репатриации и продажи валютной выручки до нуля. До этого момента крупнейшие российские экспортеры были обязаны зачислять на свои счета в уполномоченных банках не менее 40% иностранной валюты, полученной по внешнеторговым контрактам, и продавать на внутреннем рынке не менее 90% зачисленной валюты.

Минфин неоднократно отмечал положительное влияние этого указа. "Были введены в свое время для стабилизации курса на валютном рынке требования по репатриации для крупнейших экспортеров. "Как мы видели, систематически происходило перевыполнение тех нормативов, которые были обозначены правительством по зачислению и продаже валютной выручки. Но, тем не менее, это гарантировало определенную стабильность. Мы наблюдали стабилизацию курса рубля, то есть механизм продемонстрировал свою эффективность", - заявлял в сентябре 2025 года директор департамента финансовой политики Минфина РФ Алексей Яковлев.

Также он комментировал идею включить в периметр мониторинга в рамках указа контракты в криптовалюте, отметив, что это будет иметь смысл, когда использование этих активов во внешнеэкономических расчетах станет более массовым явлением. "Механизм действует, он позволяет по-прежнему Росфинмониторингу необходимую информацию получать от тех экспортеров, которые включены в перечень. Вопрос включения туда операций с цифровой валютой, он действительно озвучивался. Но это следующий шаг после того, как будет принято регулирование, когда у нас станет возможным инфраструктурно использовать цифровую валюту для сделок ВЭД за рамками ЭПР (экспериментально-правового режима - ИФ). Когда это станет более масштабным явлением, безусловно, это нужно будет сделать", - сказал он.