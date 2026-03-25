Путин принял приглашение посетить Вьетнам

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин пообещал воспользоваться приглашением премьер-министра Вьетнама Фам Минь Тиня посетить его страну с визитом.

"Позвольте передать вам привет и наилучшие пожелания от нашего генерального секретаря То Лама, президента и высокопоставленных руководителей Вьетнама и пригласить вас приехать во Вьетнам с визитом в этом, 2026 году", - сказал глава вьетнамского правительства в начале переговоров с Путиным.

"Обязательно воспользуемся вашим приглашением", - ответил Путин и добавил, что всегда посещает Вьетнам с особыми чувствами.

"Мы приезжаем в очень дружественную нам страну, и это всегда очень чувствуется. Наш диалог всегда является исключительно искренним и доверительным, как между близкими друзьями. Сегодня тоже в таком ключе поговорим по всем вопросам, которые представляют взаимный интерес", - добавил он.

Генсеку ЦК Компантии Вьетнама То Ламу президент России передал приглашение посетить Россию в любое удобное время.

"Прошу передать привет генеральному секретарю То Ламу. У нас сложились хорошие деловые и личные дружественные отношения. Еще раз хочу подчеркнуть, мы всегда будем рады видеть его в России в любое удобное время", - сказал Путин.

Он также поздравил премьер-министра с успешным проведением XIV съезда Компартии Вьетнама. "Мы внимательно следили за этим важнейшим в жизни вашей страны событием", - отметил президент.