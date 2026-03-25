ЕЦБ пообещал быстро и решительно реагировать на угрозу разгона инфляции

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Европейский центральный банк будет действовать решительно и быстро, если скачок цен на энергоносители, спровоцированный военными действиями на Ближнем Востоке, создаст угрозу разгона инфляции, заявила президент ЕЦБ Кристин Лагард.

"Мы не будем действовать, пока не получим достаточно информации о масштабах и устойчивости ценового шока, но мы также не позволим нерешительности парализовать себя", - сказала Лагард на конференции во Франкфурте, добавив, что приверженность обеспечению стабилизации инфляции у целевого уровня 2% в среднесрочной перспективе остается безусловной.

Если подорожание энергоносителей приведет к значительному, хотя и не очень устойчивому превышению целевого показателя инфляции, то от ЕЦБ может потребоваться взвешенная корректировка политики, отметила Лагард.

По ее словам, отсутствие реакции со стороны регулятора на такое превышение может представлять коммуникационный риск. Обществу будет трудно понять, почему организация, задачей которой является реагирование на рост цен, никак на него не реагирует.

"Если же мы будем ожидать существенного и устойчивого отклонения инфляции от целевого уровня, то это потребует достаточно решительной или продолжительной реакции", - сказала Лагард.

Несколько недель назад в ЕЦБ опасались, что инфляция в еврозоне стабилизируется ниже целевых 2%, однако из-за эскалации ближневосточного конфликта риск ее разгона существенно возрос. На заседании, состоявшемся на прошлой неделе, регулятор повысил базовый прогноз инфляции на 2026 год до 2,6% с 1,9%. Худший сценарий банка предполагает ускорение темпа роста цен до 4,4%.

Исторические данные свидетельствуют о том, что в еврозоне возникновение широких последствий из-за роста цен на энергоносители является, скорее, исключением, нежели правилом, подчеркнула Лагард. Однако картина может измениться из-за интенсивности и продолжительности ценового шока, и в этой связи крайне важно как можно раньше выявить любые признаки его расширения.

На данный момент ситуация выглядит неблагоприятной, отметила глава ЕЦБ. На фоне ударов по энергетической инфраструктуре в регионе Персидского залива вероятность скорой нормализации сокращается, предупредила Лагард.