Поиск

Пошлина на экспорт подсолнечного масла из РФ в апреле вырастет в 1,7 раза

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Пошлина на экспорт подсолнечного масла из РФ в апреле составит 16 222,4 рубля за тонну против 9 687 рублей в марте, сообщает Минсельхоз.

Таким образом, она повысится в 1,7 раза.

Ставка пошлины на экспорт подсолнечного шрота составит 749,6 рубля за тонну. До этого она три месяца подряд была нулевой.

Индикативные цены, исходя из которых рассчитаны пошлины, составили: на масло $1 270,9 за тонну ($1 258 месяц назад), на шрот - $203,8 ($199,7).

Размер пошлин составляет 70% от разницы между базовой и индикативной ценами (среднее арифметическое рыночных цен за месяц).

РФ ввела механизм "подсолнечного демпфера" с 1 сентября 2021 года. Сначала пошлины рассчитывались в долларах, с июля 2022 года - в рублях.

Базовая цена на подсолнечное масло составляет 82 500 рублей за тонну, на шрот - 15 875 рублей за тонну.

В августе 2024 года плавающие пошлины были продлены сразу на два года - до 1 сентября 2026 года. В октябре 2025 года правительство продлило их по 31 августа 2028 года.

Минсельхоз РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Молдавии ввели меры экономии электроэнергии

Власти РФ обсуждают возврат к запрету экспорта бензина на фоне роста цен

 Власти РФ обсуждают возврат к запрету экспорта бензина на фоне роста цен

Глава Минэнерго РФ сообщил о гуманитарных поставках топлива на Кубу

 Глава Минэнерго РФ сообщил о гуманитарных поставках топлива на Кубу

ЕЦБ пообещал быстро и решительно реагировать на угрозу разгона инфляции

 ЕЦБ пообещал быстро и решительно реагировать на угрозу разгона инфляции

ЦБ призвал банки активнее информировать клиентов о причинах блокировки карт

OpenAI отказалась от соглашения с Disney об инвестициях на $1 млрд

Производитель игрушек Labubu в 2025 году нарастил чистую прибыль более чем в 4 раза

 Производитель игрушек Labubu в 2025 году нарастил чистую прибыль более чем в 4 раза

Цена Brent опустилась ниже $100 за баррель

Глава Shell прогнозирует дефицит энергоресурсов в Европе уже в апреле

Венгерская MOL сможет вести переговоры о покупке доли акционеров РФ в NIS до 22 мая
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1052 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8790 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 149 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 70 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 95 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 467 материалов
Израильская атака на ядерные объекты Ирана Израильская атака на ядерные объекты Ирана 417 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 434 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 281 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 339 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 140 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });