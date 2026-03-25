Пошлина на экспорт подсолнечного масла из РФ в апреле вырастет в 1,7 раза

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Пошлина на экспорт подсолнечного масла из РФ в апреле составит 16 222,4 рубля за тонну против 9 687 рублей в марте, сообщает Минсельхоз.

Таким образом, она повысится в 1,7 раза.

Ставка пошлины на экспорт подсолнечного шрота составит 749,6 рубля за тонну. До этого она три месяца подряд была нулевой.

Индикативные цены, исходя из которых рассчитаны пошлины, составили: на масло $1 270,9 за тонну ($1 258 месяц назад), на шрот - $203,8 ($199,7).

Размер пошлин составляет 70% от разницы между базовой и индикативной ценами (среднее арифметическое рыночных цен за месяц).

РФ ввела механизм "подсолнечного демпфера" с 1 сентября 2021 года. Сначала пошлины рассчитывались в долларах, с июля 2022 года - в рублях.

Базовая цена на подсолнечное масло составляет 82 500 рублей за тонну, на шрот - 15 875 рублей за тонну.

В августе 2024 года плавающие пошлины были продлены сразу на два года - до 1 сентября 2026 года. В октябре 2025 года правительство продлило их по 31 августа 2028 года.