Вывозить крупные суммы рублевой наличности в страны ЕАЭС можно будет через 17 аэропортов

Фото: Рюмин Александр/ТАСС

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Правительство РФ утвердило перечень воздушных пунктов пропуска и перечень документов, необходимых для обеспечения особого порядка вывоза наличных рублей в государства - члены ЕАЭС. Соответствующие распоряжения подписаны, сообщил в понедельник Минфин.

Документы подготовлены во исполнение опубликованного на прошлой неделе указа президента, в соответствии с которым с 1 апреля вводится особый порядок вывоза наличных рублей в страны ЕАЭС гражданами в сумме, превышающей эквивалент $100 тыс., а организациями и ИП - независимо от суммы.

Гражданам необходимо будет иметь при себе документ, подтверждающий обмен валюты на рубли, либо документ о выдаче наличных рублей через банкомат или платежный терминал. Если речь идет о кредитах или займах в наличной форме - потребуется кредитный договор или договор займа, а также расходный кассовый ордер, выданный микрофинансовой организацией или банком. "То есть речь идет не об обязательном декларировании, а о надлежащем подтверждении происхождения значительной денежной суммы в наличной форме", - отмечает Минфин.

В перечень международных аэропортов, через которые будет осуществляться вывоз средств, вошли 17, в том числе "Шереметьево", "Домодедово", "Внуково", "Храброво" (Калининград), "Толмачево" (Новосибирск), "Баландино" (Челябинск) и другие. Помимо перечисленных аэропортов, как следует из распоряжения, вывозить наличные рубли можно будет также из Архангельска, Брянска, Калуги ("Грабцево"), Кемерова, Липецка, Магнитогорска, Махачкалы ("Уйташ"), Мурманска, Петрозаводска ("Бесовец"), Томска ("Богашево") и Череповца.

В ЕАЭС, помимо России, входят Армения, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан.

РФ ЕАЭС рубль
Новости по теме

ЕС продолжает отбор газа из ПХГ - запасы упали до 28%

В РФ приостановлена до 1 июля покупка/продажа валюты и золота в рамках бюджетного правила

Майская Brent ушла в минус, июньский контракт продолжает дорожать

НРД перечислены 8,3 млрд руб. для выплаты купона по евробондам "Россия-2035" и замещающему выпуску

Великобритания оштрафовала европейскую "дочку" Apple за платежи в пользу "Окко"

Brent подорожала до $115,12 за баррель

 Brent подорожала до $115,12 за баррель

ЦБ отметил, что динамика цен в РФ постепенно нормализуется

Туркомпании зафиксировали рост спроса на Китай после закрытия Ближнего Востока

 Туркомпании зафиксировали рост спроса на Китай после закрытия Ближнего Востока

Власти определились с контуром регулирования криптовалют в РФ. Обзор

 Власти определились с контуром регулирования криптовалют в РФ. Обзор
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });