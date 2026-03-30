Вывозить крупные суммы рублевой наличности в страны ЕАЭС можно будет через 17 аэропортов

Фото: Рюмин Александр/ТАСС

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Правительство РФ утвердило перечень воздушных пунктов пропуска и перечень документов, необходимых для обеспечения особого порядка вывоза наличных рублей в государства - члены ЕАЭС. Соответствующие распоряжения подписаны, сообщил в понедельник Минфин.

Документы подготовлены во исполнение опубликованного на прошлой неделе указа президента, в соответствии с которым с 1 апреля вводится особый порядок вывоза наличных рублей в страны ЕАЭС гражданами в сумме, превышающей эквивалент $100 тыс., а организациями и ИП - независимо от суммы.

Гражданам необходимо будет иметь при себе документ, подтверждающий обмен валюты на рубли, либо документ о выдаче наличных рублей через банкомат или платежный терминал. Если речь идет о кредитах или займах в наличной форме - потребуется кредитный договор или договор займа, а также расходный кассовый ордер, выданный микрофинансовой организацией или банком. "То есть речь идет не об обязательном декларировании, а о надлежащем подтверждении происхождения значительной денежной суммы в наличной форме", - отмечает Минфин.

В перечень международных аэропортов, через которые будет осуществляться вывоз средств, вошли 17, в том числе "Шереметьево", "Домодедово", "Внуково", "Храброво" (Калининград), "Толмачево" (Новосибирск), "Баландино" (Челябинск) и другие. Помимо перечисленных аэропортов, как следует из распоряжения, вывозить наличные рубли можно будет также из Архангельска, Брянска, Калуги ("Грабцево"), Кемерова, Липецка, Магнитогорска, Махачкалы ("Уйташ"), Мурманска, Петрозаводска ("Бесовец"), Томска ("Богашево") и Череповца.

В ЕАЭС, помимо России, входят Армения, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан.