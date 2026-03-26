Рубль опускается в паре с юанем на фоне стабилизации ситуации на рынке нефти

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Китайский юань укрепляется на Московской бирже при открытии торгов в четверг, корректируется вверх после сильного падения в начале недели. Рубль опускается на фоне стабилизации ситуации на рынке нефти, поддержку его котировкам продолжает оказывать спрос на рублевую ликвидность при подготовке экспортеров к налоговым выплатам марта.

Согласно расписанию Федеральной налоговой службы, в понедельник, 30 марта, в бюджет должны быть перечислены НДФЛ, страховые взносы, НДПИ, акцизы, налог на прибыль и НДД.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,874 руб. (+4,4 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 17,93 коп. выше уровня действующего официального курса.

Значимых поводов для выхода курса валютной пары юань/рубль за пределы диапазона 11,5-12 руб. в ближайшие дни не видно, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгений Локтюхов.

"Пока сильных триггеров для существенных изменений позиций рубля на валютном рынке не видим. Ждем, учитывая близость налоговых выплат (30 марта) и высокие цены на нефть, что курс китайской валюты в конце недели продолжит оставаться в диапазоне 11,5-12 руб., допускаем в пятницу-понедельник новые попытки отката к его нижней границе", - пишет эксперт в комментарии.

Инфляция в РФ с 17 по 23 марта составила 0,19% после 0,08% с 11 по 16 марта (из-за праздника расчет за 6 дней), сообщил Росстат в среду вечером уже после завершения торгов в валютной секции Московской биржи. С начала месяца рост цен к 23 марта составил 0,41%, с начала года - 2,78%.

Исходя из данных за 23 дня марта этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 23 марта ускорилась до 5,99% с 5,88% на 16 марта (5,91% на конец февраля), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), и ускорилась до 5,84% с 5,79% на 16 марта, если ее определять из среднесуточных данных за весь март 2025 года (такой методики придерживается Минэкономразвития). Разница в оценках вызвана тем фактом, что в марте 2025 года рост цен был низким в первой половине месяца и ускорился во втором.

Нефть дорожает утром в четверг, восстанавливая понесенные накануне потери. В среду Brent и WTI подешевели на 2,2%.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:05 по московскому времени поднимается на 2,8%, до 105,04 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на 2,7%, до $92,76 за баррель.

Трейдеры продолжают следить за развитием ситуации на Ближнем Востоке.

Сигналы относительно усилий, направленных на организацию переговоров между Вашингтоном и Тегераном, оказали давление на нефтяные цены накануне. Между тем оптимизм участников рынка по поводу возможности скорого урегулирования конфликта несколько угас на фоне противоречивых заявлений его сторон.

Ормузский пролив остается по сути закрытым, в результате чего мировой рынок недополучает около 20 млн баррелей нефти в сутки, а невозможность экспортировать нефть через этот ключевой маршрут вынуждает производителей также сокращать добычу.

Министерство энергетики США сообщило накануне, что коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе выросли на 6,93 млн баррелей, до 456,2 млн баррелей. Аналитики в среднем прогнозировали гораздо менее существенное увеличение - на 500 тыс. баррелей, по данным Trading Economics.

Запасы бензина сократились на 2,59 млн баррелей, дистиллятов - на 3,03 млн баррелей. Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, выросли на 3,42 млн баррелей.

