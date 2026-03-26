Рынок акций РФ открылся в основную сессию ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,2%

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Российский рынок акций на старте торгов основной сессии на МосБирже в четверг подрос вслед за вновь подорожавшей нефтью (фьючерс на нефть Brent поднялся к $105 за баррель) из-за сохраняющейся напряженности на Ближнем Востоке и противоречивых заявлений сторон конфликта, сдерживающим фактором для "быков" выступают снижение металлов и данные Росстата об ускорении инфляции.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2846,83 пункта (+0,2%), индекс РТС - 1111,04 пункта (+0,2%); лидируют в росте акции АФК "Система" (+1,2%), "Роснефти" (+0,9%), "Яндекса" (+0,8%), "Татнефти" (+0,7%) и ВТБ (+0,7%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 26 марта, составляет 80,7192 руб. (-24,12 копейки).

Подорожали также акции "Сургутнефтегаза" (+0,6% и +0,3% "префы"), "ФосАгро" (+0,6%), "НЛМК" (+0,5%), "АЛРОСА" (+0,4%), "Газпрома" (+0,4%), "ММК" (+0,4%), "Интер РАО" (+0,4%), "Аэрофлота" (+0,3%), "МТС" (+0,3%), "Группы компаний ПИК" (+0,3%), "ЛУКОЙЛа" (+0,2%), "Северстали" (+0,2%).

Подешевели акции "Полюса" (-1,4%), "Норникеля" (-0,7%), "НОВАТЭКа" (-0,2%), "Московской биржи" (-0,1%), "Хэдхантера" (-0,1%).

Согласной вышедшим вечером в среду данным Росстата, инфляция в РФ с 17 по 23 марта составила 0,19% после 0,08% с 11 по 16 марта (из-за праздника расчет за шесть дней), 0,11% с 3 по 10 марта (за 8 дней), 0,08% с 25 февраля по 2 марта (за 6 дней), 0,19% с 17 по 24 февраля (за 8 дней). Исходя из данных за 23 дня марта этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 23 марта ускорилась до 5,99% с 5,88% на 16 марта (5,91% на конец февраля), если ее высчитывать из недельной динамики, и ускорилась до 5,84% с 5,79% на 16 марта, если ее определять из среднесуточных данных за весь март 2025 года.

Иран согласился дать пройти через Ормузский пролив нескольким танкерам с нефтью в рамках налаживания диалога с США, сообщило в среду издание The Times of Israel со ссылкой на источники. "Американский чиновник сказал изданию, что, когда администрация президента США Дональда Трампа в минувшие выходные начала передавать Ирану сообщения через посредников с целью проверить, возможен ли дипломатический исход войны, она попросила Тегеран сделать жест доброй воли", - информирует издание.

Переговоры США с Ираном продолжаются, и они продуктивны, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, отметив, что Вашингтон не намерен разглашать подробности ведущихся переговоров.

В свою очередь глава иранского МИД Аббас Аракчи в среду заявил, что в Тегеране рассматривают переданные США предложения, однако о диалоге речи нет. "Обмен сообщениями через посредников не означает переговоров с США", - приводит канал Iran international слова Аракчи. Он также призвал региональные страны дистанцироваться от США и подчеркнул, что они не воспринимали Иран всерьез. Аракчи отметил, что наличие американских баз в государствах региона не дало им защиты.

Израильские власти полагают, что президент США Трамп, вероятно, заявит о перемирии в конфликте с Ираном уже в эти выходные или к середине следующей недели, сообщает портал Ynet. "Израиль рассчитывает, что Трамп может объявить о перемирии на грядущих выходных или самое позднее - к середине следующей недели", - информирует портал.

При этом в Израиле ожидают, что Трамп будет добиваться месячного прекращения огня или даже объявит о нем в одностороннем порядке. В свою очередь Израиль пока наращивает интенсивность военной кампании.

Неназванный израильский чиновник заявил порталу, что Трамп желает завершить конфликт, но в случае неудачи этого начинания может пойти на операцию по захвату иранского острова Харк. "Трамп и правда хочет закончить это. Если не сработает, тогда захватить остров Харк. США готовятся и к этому сценарию", - сказал он.

Управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич ожидает, что индекс МосБиржи постарается вернуться в середину диапазона 2800-2900 пунктов.

На фоне нового импульса к росту на рынке энергоносителей фокус инвесторов может вновь сместиться на бумаги нефтегазовых компаний. Спрос сохраняется, например, на акции "Газпрома" на фоне низких запасов газа в Европе и перебоев поставок газа с Ближнего Востока. Плюс к этому интересными остаются сильные бумаги из внутренних секторов, а также, несмотря на всплеск недельной инфляции, бенефициары дальнейшего снижения ключевой ставки ЦБ, считает Зварич.

Аналитик ФГ "Финам" Магомед Магомедов также отметил дорожающие бумаги "Газпрома" на новостях о прекращении экспорта иранского газа в Турцию и продолжающихся поставок российского трубопроводного газа.

На дневном графике индекс МосБиржи продолжает движение в рамках восходящего ценового канала, консолидируясь ниже промежуточного уровня сопротивления 2850 пунктов. При развитии локальной нисходящей коррекции можно ожидать отскока вверх от уровня 2800 пунктов, вблизи которого располагается нижняя граница ценового канала и линия 50 дневной скользящей средней, считает аналитик.

Аналитик компании "Алор брокер" Игорь Соколов полагает, что для продолжения отскока рынка акций нужен дальнейший рост нефти.

Нефть утром в четверг подросла, поскольку Иран не принял предложения США, а СМИ пишут о росте вероятности наземной операции США в Иране, в целом блокада трафика углеводородов сохраняется. Техническая картина улучшилась - нефть сняла сильную техническую перекупленность, желающие зафиксировать прибыль сделали это, и теперь она вновь может пойти вверх на появлении драйверов, считает аналитик.

В последние дни индекс МосБиржи довольно четко коррелирует с нефтью, поэтому можно ожидать продолжения отскока рынка акций и уход бенчмарка выше 2850 пунктов. Не порадовал Росстат, сообщивший о росте недельной инфляции, что, скорее всего, стало следствием повышения розничных цен, в которые было заложено падение курса рубля. Рост инфляции всегда негативен для будущих решений ЦБ по ставке, но этот фактор рынком был проигнорирован, что еще раз подтверждает настрой инвесторов на неагрессивные покупки, полагает Соколов.

В США накануне индексы акций выросли на 0,5-0,8% во главе с Nasdaq на фоне снижения цен на нефть и ожиданиях деэскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Любые признаки диалога между США и Ираном вселяют некоторую надежду в инвесторов после сигналов о том, что Вашингтон добивается прекращения огня и восстановления судоходства в Ормузском проливе, через который проходит около 20% мировых поставок нефти.

Индекс цен на импортируемые в США товары и услуги в феврале увеличился на 1,3% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило министерство труда. Это самый существенный подъем почти за четыре года (с марта 2022 года). Эксперты прогнозировали повышение всего на 0,5%, по данным Trading Economics. Респонденты MarketWatch ожидали 0,7%. В том числе стоимость импортного топлива повысилась в прошлом месяце на 3,8% (после падения на 1,2% в январе).

В Азии в четверг преобладает негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 снизился на 0,3%, австралийский индекс ASX Australia - на 0,2%, южнокорейский Kospi - на 3,2%, китайский Shanghai Composite - на 1,1%, гонконгский Hang Seng теряет 1,9%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы снижаются на 0,4%).

США продолжают настаивать, что ведут мирные переговоры с Ираном, тогда как Тегеран дает понять, что не намерен напрямую общаться с Вашингтоном.

Иранские власти заявили, что не пойдут на перемирие на американских условиях, но предлагают собственный план из пяти пунктов, который оставит за ними контроль над Ормузским проливом, пишет Trading Economics. Проход через пролив открыт для дружественных по отношению к Тегерану стран, заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.

Тем временем ВВС Израиля нанесли серию авиаударов по нескольким районам Ирана, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

На нефтяном рынке утром в четверг цены растут после отката накануне, трейдеры продолжают следить за развитием ситуации на Ближнем Востоке.

Стоимость майских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени в четверг составила $104,72 за баррель (+2,4% и -2,2% в среду), майская цена фьючерса на WTI - $92,54 за баррель (+2,5% и -2,2% накануне).

В среду цены снизились на сигналах относительно усилий, направленных на организацию переговоров между Вашингтоном и Тегераном. Между тем оптимизм участников рынка по поводу возможности скорого урегулирования конфликта несколько угас на фоне противоречивых заявлений его сторон.

Ранее на этой неделе СМИ сообщили, что США планируют организовать переговоры с Ираном в четверг. Вашингтон направил Тегерану предложение из 15 пунктов об окончании боевых действий, написало агентство Axios со ссылкой на источники.

Тем временем высокопоставленный иранский представитель из сферы политики и безопасности сказал телеканалу Press TV, что Тегеран дал отрицательный ответ на предложения США.

Трамп впоследствии опроверг заявления иранской стороны, заявив на фандрайзинг-мероприятии Республиканской партии США в Вашингтоне, что Иран ведет переговоры и "очень сильно хочет заключить сделку".

Невозможность экспортировать нефть через Ормузский пролив вынуждает производителей сокращать добычу.

Цены на нефть, вероятно, будут оставаться волатильными из-за противоречивых новостей относительно динамики ситуации на Ближнем Востоке, а котировка Brent будет временами подниматься до $120 за баррель, полагают в Citi Research. Базовый сценарий Citi предполагает, что реальные переговоры о завершении военных действий начнутся через 4-6 недель.

Минэнерго США сообщило в среду, что запасы нефти в стране на прошлой неделе выросли на 6,93 млн баррелей, запасы бензина сократились на 2,59 млн баррелей, дистиллятов - на 3,03 млн баррелей. Аналитики в среднем прогнозировали увеличение запасов нефти на 500 тыс. баррелей, а также снижение резервов бензина и дистиллятов на 2,1 млн баррелей и 1,3 млн баррелей соответственно, по данным Trading Economics.