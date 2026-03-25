Иран в рамках налаживания диалога с США пропустил через Ормузский пролив несколько танкеров

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Иран согласился дать пройти через Ормузский пролив нескольким танкерам с нефтью в рамках налаживания диалога с США, сообщает в среду The Times of Israel со ссылкой на источники.

"Американский чиновник сказал изданию, что, когда администрация президента США Дональда Трампа в минувшие выходные начала передавать Ирану сообщения через посредников с целью проверить, возможен ли дипломатический исход войны, она попросила Тегеран сделать жест доброй воли", - информирует издание.

"В свой черед представитель властей арабской страны рассказал, что в ответ Иран согласился пропустить некоторое количество танкеров с нефтью, которые не имели отношение к США или Израилю, через Ормузский пролив с целью помочь успокоить глобальные рынки", - продолжает издание.

Однако чиновник из арабской страны признал, что прохождение через пролив такого небольшого количества танкеров вряд ли будет иметь долгосрочный или значительный эффект на глобальные цены на нефть.

The Times of Israel напоминает, что накануне Трамп говорил о преподнесенном Ираном "подарке". Президент не стал уточнять, о чем идет речь, лишь упомянув, что речь идет о нефти и газе, а также об Ормузском проливе.

Арабский чиновник пояснил, что незначительный эффект от этого "подарка" объясняет, почему Трамп не стал вдаваться в подробности.

В Белом доме информацию комментировать не стали.

