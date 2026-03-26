Дмитриев заявил о наступлении самого мощного энергокризиса в истории человечества

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Наступает самый мощный энергетический кризис за всю историю человечества, по прогнозам Москвы, Европе понадобятся российские энергоносители, заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

"Мы видим, что наступает самый мощный энергетический кризис за всю историю человечества. К нему абсолютно не подготовлены ни Европа, ни Британия. Мало того, они сами выстрелили себе в ногу, отказавшись от российских энергоносителей", - сказал Дмитриев в четверг журналистам.

"Но наше предсказание очень чёткое: Европа и Британия будут умолять о российских энергоносителях, и Россия будет принимать или не принимать соответствующие решения", - сказал Дмитриев.

При этом он отметил: "Все видят, что Украина фактически пытается сорвать и сделать энергетический кризис ещё хуже".

"Украина своими атаками создает, в том числе абсолютно временные сложности, которые могут привести к еще большему росту цен, еще большему кризису и быстрому кризису, в том числе в Евросоюзе и Британии", - заявил Дмитриев.

Согласно российскому прогнозу, отметил он, в Европе начнётся фактически мощнейшая деиндустриализация, что связано с ошибочными решениями европейских и британских политиков по энергетике, в том числе в результате давления предыдущей американской администрации.

"Отказались от суверенитета - получили абсолютно мощнейший энергетический кризис, который фактически грозит уничтожить нормальную экономическую деятельность в этих странах", - сказал Дмитриев.