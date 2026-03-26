Дмитриев заявил о наступлении самого мощного энергокризиса в истории человечества

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Наступает самый мощный энергетический кризис за всю историю человечества, по прогнозам Москвы, Европе понадобятся российские энергоносители, заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

"Мы видим, что наступает самый мощный энергетический кризис за всю историю человечества. К нему абсолютно не подготовлены ни Европа, ни Британия. Мало того, они сами выстрелили себе в ногу, отказавшись от российских энергоносителей", - сказал Дмитриев в четверг журналистам.

"Но наше предсказание очень чёткое: Европа и Британия будут умолять о российских энергоносителях, и Россия будет принимать или не принимать соответствующие решения", - сказал Дмитриев.

При этом он отметил: "Все видят, что Украина фактически пытается сорвать и сделать энергетический кризис ещё хуже".

"Украина своими атаками создает, в том числе абсолютно временные сложности, которые могут привести к еще большему росту цен, еще большему кризису и быстрому кризису, в том числе в Евросоюзе и Британии", - заявил Дмитриев.

Согласно российскому прогнозу, отметил он, в Европе начнётся фактически мощнейшая деиндустриализация, что связано с ошибочными решениями европейских и британских политиков по энергетике, в том числе в результате давления предыдущей американской администрации.

"Отказались от суверенитета - получили абсолютно мощнейший энергетический кризис, который фактически грозит уничтожить нормальную экономическую деятельность в этих странах", - сказал Дмитриев.

Кирилл Дмитриев Евросоюз Великобритания
Цены на нефть ускорили рост на заявлениях Трампа об Иране

РФ начала продавать нефть с нулевым дисконтом или даже с премией

Власти в пятницу обсудят с нефтяниками вопрос возобновления запрета на экспорт бензина

Глава ЦБ считает почти исчерпанным влияние повышения НДС и тарифов на цены

Новак сообщил о работе над оптимизацией и приоритизацией расходов бюджета

Силуанов сообщил об активной работе правительства над расходами бюджета

РСТ попросил разрешить вывозить детей в Абхазию и Белоруссию по свидетельству о рождении

Силуанов призвал бизнес подумать о проведении IPO и SPO

РЖД отмечает рост железнодорожных перевозок угля и нефти на фоне ситуации на мировом энергорынке

Первый зампред правления ВТБ видит возможность ускорения снижения ключевой ставки ЦБ
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1089 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 150 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 73 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 468 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8807 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 96 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 283 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 71 материалов
Израильская атака на ядерные объекты Ирана Израильская атака на ядерные объекты Ирана 417 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 434 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 339 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });