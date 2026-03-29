Дмитриев спрогнозировал энергетические локдауны в Европе и просьбы о поставках энергоресурсов РФ

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Европу ждут энергетические локдауны, через месяц она будет просить о поставках российских энергоресурсов, заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

"Фактически, вначале люди не понимали в Европе всех тех последствий локдаунов, которые будут. И сейчас мы считаем, что прямо будут энергетические локдауны, будет не хватать топлива для машин", - сказал он в интервью автору информационной службы "Вести" Павлу Зарубину.

По его словам, поэтому Европа через "месяц будет умолять о поставках" российских энергоресурсов.

Ранее на этой неделе Дмитриев заявил о наступлении самого мощного энергокризиса в истории человечества.