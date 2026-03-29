Дмитриев спрогнозировал энергетические локдауны в Европе и просьбы о поставках энергоресурсов РФ

Дмитриев спрогнозировал энергетические локдауны в Европе и просьбы о поставках энергоресурсов РФ
Кирилл Дмитриев
Фото: Сергей Булкин/ТАСС

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Европу ждут энергетические локдауны, через месяц она будет просить о поставках российских энергоресурсов, заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

"Фактически, вначале люди не понимали в Европе всех тех последствий локдаунов, которые будут. И сейчас мы считаем, что прямо будут энергетические локдауны, будет не хватать топлива для машин", - сказал он в интервью автору информационной службы "Вести" Павлу Зарубину.

По его словам, поэтому Европа через "месяц будет умолять о поставках" российских энергоресурсов.

Ранее на этой неделе Дмитриев заявил о наступлении самого мощного энергокризиса в истории человечества.

Европа РФПИ Кирилл Дмитриев
Дмитриев спрогнозировал энергетические локдауны в Европе и просьбы о поставках энергоресурсов РФ

 Дмитриев спрогнозировал энергетические локдауны в Европе и просьбы о поставках энергоресурсов РФ

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });