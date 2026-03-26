Правительство ФРГ допускает замедление роста ВВП в 2026 году в худшем случае до 0,5%

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Правительство Германии опасается, что темпы роста экономики страны в 2026 году могут упасть вдвое, до 0,5% с ожидавшихся ранее 1%, в самом негативном сценарии развития ближневосточного кризиса, передает Bloomberg со ссылкой на информированные источники в правительстве ФРГ.

В менее негативном сценарии, при котором цены на нефть и газ не будут расти дальше, а останутся на текущих уровнях в ближайшие недели, германский ВВП может вырасти на 0,6-0,7%, полагают собеседники агентства.

При таком сценарии прогноз роста на 2027 год будет понижен на 0,1 процентного пункта, до 1,2%.

Министр финансов Германии отказался раскрывать детали возможных прогнозов. Министерство экономики страны не ответило на запрос Bloomberg.

Ведущие экономические институты Германии опубликуют обновленные макропрогнозы 1 апреля. Указанные выше сценарии могут не быть в них отражены, говорят источники агентства.

Бундесбанк 26 марта скорректировал свой прогноз и теперь ожидает, что в первом квартале в экономике Германии будет зафиксирована стагнация, хотя ранее ожидался умеренный рост.

Цены на нефть с начала военных действий США и Израиля против Ирана подскочили на 40%, вызвав опасения по поводу ускорения инфляции и замедления роста ведущих экономик мира.

Министр экономики Германии Катерина Райхе 26 марта заявила, что правительство может принять дополнительные меры по защите экономики страны от последствий роста цен на энергоносители. В частности, власти могут увеличить пособия для немцев, которые регулярно ездят на работу на большие расстояния.