"Медси" может привлечь пул инвесторов до выхода на IPO

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Входящая в портфель активов ПАО АФК "Система" сеть клиник "Медси" может привлечь инвесторов в формате pre-IPO, рассказал президент корпорации Тагир Ситдеков в интервью "Интерфаксу".

"Есть даже не один, а несколько частных инвесторов, которые готовы зайти в капитал "Медси". Нам понравились их предложения, их подходы. Некоторые инвесторы хотят вложиться именно в развитие технологического направления (компания совершает технологический маневр и создает digital-платформу здоровья), другие - дают инвестиции под более широкий спектр задач. Поэтому не исключаю, что вскоре мы объявим о сделке с целым пулом инвесторов", - поделился он.

"Медси", наряду с гостиничным оператором "Космос Отель Групп" , является ближайшим кандидатом на IPO из портфельных компаний "Системы". Сроки размещения медицинского актива АФК зависят от темпов изменения рыночных и макроэкономических условий.

На 31 декабря "Медси" объединяет 138 клиник, а также службу помощи на дому. В 2025 году "Медси" нарастила выручку на 22% - до 61,4 млрд рублей. Скорректированная OIBDA составила 13,2 млрд рублей против 9,8 млрд рублей за 2024 год. Соотношение чистый долг / скорр. OIBDA - 0,2x, чистая прибыль - 5,2 млрд рублей.

Говоря о "Космос Отель Групп", Ситдеков сообщил, что в настоящее время рассматривается сделка по вхождению в компанию инвестора с миноритарным пакетом.

За девять месяцев 2025 года гостиничный оператор нарастил выручку на 18%, до 15,6 млрд рублей. OIBDA увеличилась на 21% - до 5,8 млрд рублей, рентабельность показателя составила 37%. На отчетную дату гостиничная сеть объединяет 43 отеля категорий 3-5* в 27 городах; номерной фонд превышает 11,5 тысяч единиц.