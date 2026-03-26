"Медси" может привлечь пул инвесторов до выхода на IPO

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Входящая в портфель активов ПАО АФК "Система" сеть клиник "Медси" может привлечь инвесторов в формате pre-IPO, рассказал президент корпорации Тагир Ситдеков в интервью "Интерфаксу".

"Есть даже не один, а несколько частных инвесторов, которые готовы зайти в капитал "Медси". Нам понравились их предложения, их подходы. Некоторые инвесторы хотят вложиться именно в развитие технологического направления (компания совершает технологический маневр и создает digital-платформу здоровья), другие - дают инвестиции под более широкий спектр задач. Поэтому не исключаю, что вскоре мы объявим о сделке с целым пулом инвесторов", - поделился он.

"Медси", наряду с гостиничным оператором "Космос Отель Групп" , является ближайшим кандидатом на IPO из портфельных компаний "Системы". Сроки размещения медицинского актива АФК зависят от темпов изменения рыночных и макроэкономических условий.

На 31 декабря "Медси" объединяет 138 клиник, а также службу помощи на дому. В 2025 году "Медси" нарастила выручку на 22% - до 61,4 млрд рублей. Скорректированная OIBDA составила 13,2 млрд рублей против 9,8 млрд рублей за 2024 год. Соотношение чистый долг / скорр. OIBDA - 0,2x, чистая прибыль - 5,2 млрд рублей.

Говоря о "Космос Отель Групп", Ситдеков сообщил, что в настоящее время рассматривается сделка по вхождению в компанию инвестора с миноритарным пакетом.

За девять месяцев 2025 года гостиничный оператор нарастил выручку на 18%, до 15,6 млрд рублей. OIBDA увеличилась на 21% - до 5,8 млрд рублей, рентабельность показателя составила 37%. На отчетную дату гостиничная сеть объединяет 43 отеля категорий 3-5* в 27 городах; номерной фонд превышает 11,5 тысяч единиц.

ФАС готова поддержать запрет на экспорт бензина, если такое решение будет принято

Приставы сняли арест с 32,1 млрд рублей на счетах ЮГК

 Приставы сняли арест с 32,1 млрд рублей на счетах ЮГК

ЦБ подумает над финансовыми стимулами для банков для снижения числа необоснованных блокировок

Решетников предложил обсуждать изъятие ресурсной ренты в увязке с инвестциклом компаний

Цены на нефть ускорили рост на заявлениях Трампа об Иране

 Цены на нефть ускорили рост на заявлениях Трампа об Иране

РФ начала продавать нефть с нулевым дисконтом или даже с премией

Власти в пятницу обсудят с нефтяниками вопрос возобновления запрета на экспорт бензина

 Власти в пятницу обсудят с нефтяниками вопрос возобновления запрета на экспорт бензина

Глава ЦБ считает почти исчерпанным влияние повышения НДС и тарифов на цены

 Глава ЦБ считает почти исчерпанным влияние повышения НДС и тарифов на цены

Новак сообщил о работе над оптимизацией и приоритизацией расходов бюджета

Силуанов сообщил об активной работе правительства над расходами бюджета
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1092 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8808 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 150 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 73 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 468 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 96 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 283 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 71 материалов
Израильская атака на ядерные объекты Ирана Израильская атака на ядерные объекты Ирана 417 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 434 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 339 материалов
