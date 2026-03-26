Минфин предложил продлить паузу в операциях на рынке по бюджетному правилу "до выяснения ситуации"

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Приостановка операций с валютой/золотом на рынке в рамках бюджетного правила затянется, так как нужно время, чтобы факторы, влияющие на их параметры, прояснились, заявил журналистам глава Минфина Антон Силуанов.

В конце февраля, еще до всплеска волатильности на сырьевых рынках из-за военного конфликта в Иране, Силуанов сообщил, что правительство на фоне недобора нефтегазовых доходов рассматривает возможность снижения базовой цены в бюджетном правиле (сейчас - $59 за баррель). Вскоре после этого Минфин объявил о решении не проводить в марте операции по покупке/продаже иностранной валюты и золота на внутреннем рынке в связи с планируемым изменением параметра базовой цены на нефть в бюджетном правиле. В четверг в кулуарах съезда РСПП Силуанов сообщил, что бюджетное правило на паузе "до лета".

"Мы могли приостановить на месяц - и это сделали. А сейчас наше предложение подготовлено о том, чтобы сделать более длительным период приостановки ситуации. До момента выяснения, выяснения ситуации", - пояснил он позднее журналистам.

"Мы это предложили правительству - продлить приостановку продаж", - добавил он.

Министр отказался раскрыть предложения Минфина по новым параметрам бюджетного правила. Изменения, по его словам, потребовались, "чтобы не использовать весь наш остаток ФНБ, с одной стороны, а с другой стороны, иметь возможность в случае благоприятной конъюнктуры накапливать, потому что в последнее время мы только и задействовали средства ФНБ". "А сейчас будем работать с расходами, с собираемостью, с обелением (экономики и повышением благодаря этому доходов - ИФ)", - заключил он.