Рубль в четверг заметно укрепился в паре с юанем на МосБирже

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Китайский юань растерял рост первой половины сессии и заметно опустился на Московской бирже по итогам торгов четверга. Рубль отыграл потери и укрепился благодаря спросу на рублевую ликвидность при подготовке экспортеров к налоговым выплатам марта.

Согласно расписанию Федеральной налоговой службы, в понедельник, 30 марта, в бюджет должны быть перечислены НДФЛ, страховые взносы, НДПИ, акцизы, налог на прибыль и НДД.

Курс китайской валюты в 19:00 по Москве составил 11,682 руб., что на 14,8 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе объединенных данных биржевых торгов и отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 до 15:30, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара с 27 марта на 1,41 рубля, до 82,1314 руб./$1, и увеличил курс евро на 11,5 копейки, до 93,8097 руб./EUR1.

"Рубль на старте торгов резко подешевел к юаню, который приближался к уровню 12 руб. Затем российская валюта быстро восстановилась и после заметной коррекции ускорила подорожание, выйдя в умеренный плюс. Поддержку рублю продолжает оказывать приближение пика налоговых платежей экспортеров 30 марта. Правда, уже на следующей сессии этот фактор сойдет на нет, так она будет последней, когда можно продать валюту в режиме TOM (на завтра), чтобы получить рубли в понедельник для исполнения фискальных обязательств. Судя по последним дням, когда рубль перешел к ослаблению, предложение инвалюты, не связанное с налогами, остается ограниченным. В то же время спрос на нее может и дальше увеличиваться вслед за импортом, чему способствует восстановление активности потребителей и бизнеса после спада, свойственного началу года. Поэтому уже в ближайшие сессии рубль может возобновить ослабление. В результате пара CNY/RUB способна предпринять еще одну попытку пробоя уровня 12 руб.", - полагает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Минфин РФ вернется к вопросу о возобновлении операций на валютном рынке в рамках бюджетного правила, приостановленных в марте на фоне планов пересмотра цены отсечения, исходя из ситуации на мировом энергорынке, сообщил глава ведомства Антон Силуанов. В оставшиеся два весенних месяца операций не будет, следует из его слов.

"Мы могли приостановить на месяц - и это сделали. А сейчас наше предложение подготовлено о том, чтобы сделать более длительным период приостановки ситуации. До момента выяснения, выяснения ситуации", - пояснил Силуанов журналистам.

"Мы это предложили правительству - продлить приостановку продаж", - сказал он.

Министр отказался раскрыть предложения Минфина по новым параметрам бюджетного правила. Изменения, по его словам, потребовались, "чтобы не использовать весь наш остаток ФНБ, с одной стороны, а с другой стороны, иметь возможность в случае благоприятной конъюнктуры накапливать, потому что в последнее время мы только и задействовали средства ФНБ". "А сейчас будем работать с расходами, с собираемостью, с обелением (экономики и повышением благодаря этому доходов - ИФ)", - заключил он.

В конце февраля, еще до всплеска волатильности на сырьевых рынках из-за военного конфликта в Иране, Силуанов сообщил, что правительство на фоне недобора нефтегазовых доходов рассматривает возможность снижения базовой цены в бюджетном правиле (сейчас - $59 за баррель). Вскоре после этого Минфин объявил о решении не проводить в марте операции по покупке/продаже иностранной валюты и золота на внутреннем рынке в связи с планируемым изменением параметра базовой цены на нефть в бюджетном правиле. В четверг в кулуарах съезда РСПП Силуанов сообщил, что бюджетное правило на паузе "до лета".

Если руководствоваться традиционным графиком публикаций Минфина, о плановых валютных операциях на очередной период ведомство объявило бы в конце следующей недели - 3 апреля.

В 2025 году было принято решение о постепенном - с шагом в $1 в год - снижении цены отсечения в бюджетном правиле, с $60 до $55 за баррель к 2030 году. В конце февраля Силуанов сообщил, что правительство на фоне недобора нефтегазовых доходов рассматривает ужесточение бюджетного правила с точки зрения снижения базовой цены. Речь идет про изменения, которые могут вступить в силу с 2027 года, пояснял позднее замглавы Минфина Владимир Колычев.

Цены на нефть

Цены на нефть продолжают подъем вечером в четверг после заявлений президента США Дональда Трампа по поводу переговоров с Ираном.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 по Москве подскочила на 5,81%, до $108,14 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на 4,77%, до $94,62 за баррель.

Трамп призвал Иран поторопиться и серьезно отнестись к переговорам о завершении конфликта с США, предупредив, что в противном случае Тегеран столкнется с серьезными последствиями.

Ормузский пролив по сути остается закрытым, и в результате мировой рынок недополучает порядка 20 млн баррелей в сутки.

Ставки межбанковского кредитного рынка преимущественно уменьшились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, проведенным 26 марта, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за среду выросла на 3 базисных пункта - до 14,9% годовых. Срочные версии RUONIA на сроки 1, 3 и 6 месяцев в четверг опустились на 1 базисный пункт - до 15,15%, 15,72% и 16,53% годовых соответственно.