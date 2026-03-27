Нефть Brent подешевела до $107,4 за баррель после скачка накануне

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Цены на нефть умеренно опускаются утром в пятницу после активного подъема по итогам предыдущей сессии.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:11 по московскому времени опускается на $0,61 (0,56%), до $107,4 за баррель. В четверг контракт подорожал на $5,79 (5,7%), до $108,01 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на $0,83 (0,88%), до $93,65 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов повысилась на $4,16 (4,6%), до $94,48 за баррель.

Накануне нефть подорожала после противоречивых заявлений Тегерана и Вашингтона по поводу мирного урегулирования военного конфликта на Ближнем Востоке. Представители американской администрации заявляли о переговорах с иранскими чиновниками, в то время как последние эту информацию опровергали, подчеркивая, что сейчас происходит лишь обмен посланиями через посредников.

Такие заявления укрепили сомнения участников рынка в том, что перемирие наступит в ближайшем будущем. Президент США Дональд Трамп также заявил, что не стремится как можно скорее добиться соглашения с Ираном. Американская администрация не устанавливала никаких крайних сроков окончания операции, отметил он.

В то же время Трамп принял решение отложить до 6 апреля запланированные удары по иранским электростанциям.

"По просьбе иранской стороны информирую через эту публикацию, что продлеваю на 10 дней, до 6 апреля 2026 года (...) период, в течение которого мы не будем уничтожать электростанции", - написал он в соцсети Truth Social. Американский лидер подчеркнул, что переговоры с Тегераном о завершении конфликта "проходят очень хорошо".

"Несмотря на разговоры о деэскалации, нефть реагирует на длительность вооруженных действий, а не только на заголовки, - написала Приянка Сачдева из Phillip Nova. - Ущерб нефтяной инфраструктуре или затянувшийся конфликт могут спровоцировать стремительный рост котировок".

Аналитики Macquarie Group полагают, что если конфликт на Ближнем Востоке завершится вскоре, цены на нефть довольно быстро опустятся до прежних уровней. При этом они прогнозируют, что котировки могут подскочить до $200 за баррель, если война продлится до конца июня.