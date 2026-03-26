Приставы сняли арест с 32,1 млрд рублей на счетах ЮГК

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Судебные приставы в среду отменили меры принудительного исполнения, наложенные на денежные средства "Южуралзолота" (ЮГК) на сумму 32,1 млрд рублей, сообщила компания.

Постановление вынесено на основании определения Московского городского суда.

Мосгорсуд в феврале обязал ЮГК сформировать, в том числе за счет дочерних обществ, и перечислить на депозитный счет суда всю нераспределенную прибыль за 2025 год и предшествующие периоды в размере не менее 33,3 млрд рублей. В середине марта приставы на основании этого решения наложили арест на 32,1 млрд рублей на счетах ЮГК.

В июле прошлого года суд Челябинска удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства доли Константина Струкова в ЮГК и УК ЮГК, а также долей связанных с ним лиц в ряде компаний. В собственность Росимущества перешло 67,25% ЮГК и 100% управляющей компании. Замминистра финансов Алексей Моисеев ранее отмечал, что Минфин надеется на продажу этого актива в марте.