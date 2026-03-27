В ЦБ сообщили, что дропперы уходят от контроля в мелкие банки и дробят переводы

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Алгоритмы по выявлению дропперских операций совместно с Банком России применяют более 100 крупных коммерческих банков, это способствовало снижению таких операций втрое, сообщил первый заместитель руководителя службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ РФ Максим Филимонов.

"Но в чем сейчас проблема есть? Такие клиенты переходят в более мелкие банки и дробят свои операции. Таким образом, банк уже не видит операции своего клиента в другом банке и не может принять меры", - сказал Филимонов в ходе конференции "Региональный финансовый рынок: состояние и перспективы, роль в социально-экономическом развитии регионов" в пятницу в Тюмени.

По его словам, усилить контроль над дропперскими платежами позволит разрабатываемая в настоящее время платформа "Антидроп". Планируется для открытия счетов и при проведении операций запрашивать ИНН, что позволит банкам видеть операции каждого клиента.

Филимонов отметил, что банки должны внимательнее проверять наличие согласия родителей на открытие счетов подросткам, в некоторых регионах проблема вовлечения в дропперство несовершеннолетних стоит особенно остро. Если в целом по стране несовершеннолетние, вовлеченные в дропперство, составляют порядка 25% от общего числа, то, например, в Тюменской области их около 50%: из 11 тыс. дропперских операции больше 5 тыс. совершено с помощью подростков.

Дроппер (дроп) - это клиент банка, который предоставляет мошенникам свою карту или банковский счет для "отмывания" похищенных денег либо обналичивает их самостоятельно. Как правило, они получают за это вознаграждение, однако в ряде случаев могут быть введены в заблуждение и не знать, что стали соучастниками мошеннической схемы.