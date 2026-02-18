Более 830 дел возбуждено с момента вступления в силу статьи УК РФ для дропперов

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Правоохранительные органы с июля прошлого года возбудили 832 дела по статье, вводящей уголовную ответственность для дропперов, сообщил замминистра внутренних дел РФ Андрей Храпов на форуме "Кибербезопасность в финансах".

Закон о дропперах вступил в силу в России 5 июля 2025 года. Документ устанавливает уголовную ответственность для подставных лиц, которых мошенники используют для обналичивания или перевода украденных денег. Максимальное наказание за такие преступления предполагает лишение свободы на срок до шести лет со штрафом в размере от 300 тыс. до 1 млн рублей.

По данным МВД, с июля 2025 года по 1 февраля 2026 года по статье 187 УК РФ (устанавливает уголовную ответственность за действия, связанные с незаконным оборотом платежных средств) возбуждено 832 уголовных дела, из них 180 находится на рассмотрении суда, привлечено к уголовной ответственности 174 дроппера и 69 организаторов.

По словам Храпова, принятые меры привели к росту стоимости так называемого дропперского комплекта (наборы, состоящие из платежных карт, сим-карт и копий паспортов их владельцев) с 15-20 тыс. рублей до 70-100 тыс. рублей.

"Я думаю, что говорить о том, насколько именно введение статьи повлияло, сложно, но 100% - какой-то эффект это дало", - сказал он.

Дропперы (дропы) - это посредники, которые предоставляют мошенникам свои карты или банковские счета для "отмывания" похищенных денег либо обналичивают их самостоятельно. Как правило, они получают за это вознаграждение, однако в ряде случаев могут быть введены в заблуждение и не знать, что стали соучастниками преступной схемы.

Стоимость дропперских карт за последние полтора года выросла с 5-10 тыс. рублей до 20-30 тыс. рублей, а комиссия за услуги дроппера с 1-2% до 15-20%, заявил ранее в среду на форуме зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.