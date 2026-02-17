Поиск

ЦБ установил требования к защите информации для микрофинансовых организаций

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Банк России установил требования к защите информации для микрофинансовых организаций (МФО), соответствующее указание опубликовано на сайте регулятора.

МФО будут обязаны применять антивирусные средства и регистрировать события, связанные с защитой информации. Нормы указания станут обязательными для большинства микрофинансовых организаций с 1 января 2027 года.

Кроме того, теперь все страховые компании, НПФ и регистраторы должны реализовывать дополнительные меры по защите информации. К примеру, не реже одного раза в три года они обязаны с учетом требований национального стандарта безопасности финансовых (банковских) операций привлекать сторонних специалистов, чтобы те проверяли уровень защиты информации в организации.

Они также должны оценивать свое программное обеспечение и приложения, в том числе предоставляемые клиентам, с точки зрения соответствия требованиям безопасности.

ЦБ РФ Банк России
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Выручка РФ от экспорта белого шоколада в 2025 году достигла $22 млн

 Выручка РФ от экспорта белого шоколада в 2025 году достигла $22 млн

Менеджмент "Яндекса" вынесет на СД предложение по дивидендам-2025 в 110 руб./акция

 Менеджмент "Яндекса" вынесет на СД предложение по дивидендам-2025 в 110 руб./акция

"Коммерсантъ" сообщил о проблемах с перевозкой экспортных товаров на Балтике

"АвтоВАЗ" снизил план продаж Lada в феврале на 15%

 "АвтоВАЗ" снизил план продаж Lada в феврале на 15%

Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,26%

 Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,26%

Вашингтон и Тегеран могут обсудить доступ США к редкоземам, нефти и газу Ирана

Убытки автопроизводителей из-за изменения EV-политики превысили $65 млрд в 2025 г.

 Убытки автопроизводителей из-за изменения EV-политики превысили $65 млрд в 2025 г.

Комитет Госдумы поддержал введение НДС на импортные товары на маркетплейсах

 Комитет Госдумы поддержал введение НДС на импортные товары на маркетплейсах

Volkswagen планирует сократить расходы к концу 2028 года на 20%

Банк "Санкт-Петербург" может направить на выплату дивидендов 50% прибыли за 2025 г.
Хроники событий
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 74 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8432 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 430 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 337 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 135 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 137 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 462 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 82 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2515 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 274 материалов
Протесты в Гонконге Протесты в Гонконге 65 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });