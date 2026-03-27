Индия закупит в России комплексы ПВО "Тунгуска" на $47 млн

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Министерство обороны Индии подписало с АО "Рособоронэкспорт" контракт на закупку для индийской армии зенитных пушечно-ракетных комплексов (ЗПРК) "Тунгуска" на сумму свыше 47 млн долларов, сообщило индийское Минобороны.

Контракт был подписан в присутствии заместителя министра обороны Индии Раджеша Кумара Сингха.

"Эти передовые ракетные комплексы повысят возможности многоуровневой противовоздушной обороны Индии против воздушных угроз, в том числе самолетов, беспилотных летательных аппаратов и крылатых ракет, - отметило министерство. - Соглашение еще больше укрепит индийско-российское стратегическое оборонное партнерство".

ЗПРК "Тунгуска" предназначен для защиты мотострелковых и танковых подразделений и различных объектов от воздушных атак. Комплекс может эффективно сбивать любые низколетящие воздушные цели, включая беспилотники, крылатые ракеты, вертолеты и самолеты.

Индия Минобороны Рособоронэкспорт Раджеш Кумар Сингх Тунгуска
Индекс МосБиржи опустился ниже 2800 пунктов, обновив минимум с конца февраля

Минэкономразвития в апреле пересмотрит прогноз среднего курса рубля на 2026 год

Дрозденко пока не ждет снижения интенсивности атак БПЛА на Ленинградскую область

Минфин не обсуждает возможность дополнительного изъятия корпоративных прибылей за 2025 г.

 Минфин не обсуждает возможность дополнительного изъятия корпоративных прибылей за 2025 г.

Рубль утром растет к юаню при подготовке экспортеров к налоговым выплатам марта

 Рубль утром растет к юаню при подготовке экспортеров к налоговым выплатам марта

РФ может повысить пошлины на ввоз алкоголя из недружественных стран

 РФ может повысить пошлины на ввоз алкоголя из недружественных стран

Нефть Brent подешевела до $107,4 за баррель после скачка накануне

"Росатом" и DP World планируют новое СП по логистике в контуре с FESCO

 "Росатом" и DP World планируют новое СП по логистике в контуре с FESCO

Уолл-стрит резко снизилась в четверг, основные индексы потеряли более 1%

 Уолл-стрит резко снизилась в четверг, основные индексы потеряли более 1%

Общество ограниченной ответственности маркетплейсов. Репортаж

 Общество ограниченной ответственности маркетплейсов. Репортаж
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1120 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8820 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 471 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 142 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 150 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 73 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 96 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 283 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 71 материалов
Израильская атака на ядерные объекты Ирана Израильская атака на ядерные объекты Ирана 417 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 434 материалов
