Индия закупит в России комплексы ПВО "Тунгуска" на $47 млн

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Министерство обороны Индии подписало с АО "Рособоронэкспорт" контракт на закупку для индийской армии зенитных пушечно-ракетных комплексов (ЗПРК) "Тунгуска" на сумму свыше 47 млн долларов, сообщило индийское Минобороны.

Контракт был подписан в присутствии заместителя министра обороны Индии Раджеша Кумара Сингха.

"Эти передовые ракетные комплексы повысят возможности многоуровневой противовоздушной обороны Индии против воздушных угроз, в том числе самолетов, беспилотных летательных аппаратов и крылатых ракет, - отметило министерство. - Соглашение еще больше укрепит индийско-российское стратегическое оборонное партнерство".

ЗПРК "Тунгуска" предназначен для защиты мотострелковых и танковых подразделений и различных объектов от воздушных атак. Комплекс может эффективно сбивать любые низколетящие воздушные цели, включая беспилотники, крылатые ракеты, вертолеты и самолеты.