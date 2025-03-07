"Рособоронэкспорт" подтвердил подписание с Индией контракта на поставку двигателей для танков на $248 млн

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - "Рособоронэкспорт" подписал контракт с министерством обороны Индии на поставку двигателей для ремоторизации танков Т-72, стоящих на вооружении индийских военных, сообщила компания.

"Контракт на сумму 248 млн долларов предполагает поставку, а также организацию производства в Индии двигателей мощностью 1000 лошадиных сил для танков Т-72. Это позволит индийской армии увеличить мощность российских боевых машин почти на 30%, повысить их маневренность и проходимость", - заявил глава компании Александр Михеев, чьи слова приведены в телеграм-канале "Рособоронэкспорта"

"Контракт предполагает передачу технологий производства этих двигателей и полностью соответствует программе Make in India", - отметил Михеев.

В пятницу The Times of India сообщила, что Индия и Россия подписали многомиллионный контракт на поставку двигателей для танков.