Индия подписала с РФ контракт на закупку ЗРК "Штиль" на $238 млн

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Индия заключила с Россией контракт на закупку зенитных ракетных комплексов (ЗРК) "Штиль" на сумму $238,5 млн, это поможет усилить ПВО ВМС страны, сообщило индийское министерство обороны.

"С ОАО "Рособоронэкспортом" подписан контракт на закупку зенитного ракетного комплекса "Штиль" стоимостью 21,8 млрд индийских рупий ($238,5 млн). Это приобретение призвано существенно усилить возможности противовоздушной обороны боевых кораблей от широкого спектра воздушных угроз", - говорится в сообщении министерства.

Минобороны Индии подчеркнуло, что ракетные системы укрепят многоуровневую архитектуру ПВО на платформах ВМС Индии, обеспечивая быстрое реагирование и способность к всепогодному перехвату воздушных целей.

При этом указывается, что "этот контракт еще раз подчеркивает давнее и проверенное временем оборонное партнерство между Индией и Россией, основанное на взаимном доверии и стратегической близости".

