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"Лаборатория Касперского" нарастила долю в Ximi Pro до 90%

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - "Лаборатория Касперского" нарастила долю в разработчике защиты контейнерной IT-инфраструктуры Ximi Pro с 49% до 90%. По данным ЕГРЮЛ, сделка была осуществлена 31 июля.

АО "Лаборатория Касперского" нарастило долю в ООО "Ксими ПРО" за счет сделки с совладельцами компании - Михаилом Тайновым и Артемом Товбиным - по итогам которой доли физлиц сократились до 5,5% и 4,5% соответственно.

"Лаборатория Касперского" стала совладельцем Ximi Pro в феврале 2023 года.

Ximi Pro работает в сфере обеспечения безопасности контейнерной IT-инфраструктуры (контейнеризация, один из видов виртуализации, позволяющих запускать сторонние приложения в изоляции от операционной системы) и разрабатывает решение Tron для обеспечения всесторонней безопасности контейнерных приложений.

Комментируя сделку, технический директор "Лаборатории Касперского" Антон Иванов сообщил "Интерфаксу", что компания "продолжает инвестировать в наиболее перспективные направления информационной безопасности; Kaspersky Container Security представляет одно из них".

"Продажи нашего продукта для безопасности контейнерных инфраструктур показывают уверенный рост на домашнем и глобальном рынках. Наибольший спрос в рамках международных продаж Kaspersky Container Security мы видим в регионах Ближнего Востока, где наш продукт успешно выдерживает конкуренцию с международными лидерами индустрии. Мы продолжаем активное развитие данного продукта и уже в этом году в нем появится функционал на базе искусственного интеллекта, который значительно упростит процесс безопасной настройки контейнерной инфраструктуры", - сообщил топ-менеджер.

Антон Иванов Лаборатория Касперского Ximi Pro Артем Товбин Михаил Тайнов Kaspersky Container Security
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