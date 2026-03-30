Оборот "Софтлайна" в 2025 году вырос на 10% - до 132,2 млрд рублей

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Оборот ПАО "Софтлайн" по данным аудированной отчетности по МСФО в 2025 году составил 132,2 млрд рублей, что на 10% больше, чем в 2024 году.

В структуре оборота 32% пришлось на продажи собственных решений группы, что составляет 42,1 млрд рублей (рост на 23%).

Валовая прибыль увеличилась на 28% - до 46,9 млрд рублей. Доля валовой прибыли, полученной группой от продажи решений собственного производства, составила 68%.

Скорректированный показатель EBITDA в 2025 году вырос на 15% и составил 8,2 млрд рублей. Рентабельность по этому показателю была равна 6,2% против 5,9% в 2024 году.

Операционная прибыль возросла в 1,9 раза - до 4 млрд рублей.

Чистая прибыль упала до 288 млн рублей с 3,6 млрд рублей в 2024 году.

Ранее компания публиковала неаудированную отчетность за 2025 год, отразив оборот в размере 131,9 млрд рублей (рост на 9%), валовую прибыль - 46,6 млрд рублей (+26%), скорр. EBITDA - 8,1 млрд рублей (+14%).

"Софтлайн" также подтвердил свой прогноз на 2026 год. Компания ожидает, что по итогам 2026 года ее оборот составит 145-155 млрд рублей, валовая прибыль - 50-55 млрд рублей, EBITDA - 9-9,5 млрд рублей.

"Для нас 2025 год стал годом качественного роста. Мы сместили фокус на экономику каждого проекта, реализацию синергии между кластерами и поддержание строгой финансовой дисциплины. Это решение продиктовано внешними условиями, но и нашей долгосрочной стратегией. И мы уже видим результаты: валовая рентабельность достигла 35,5%, а операционная прибыль выросла почти вдвое", - сказал "Интерфаксу" финансовый директор "Софтлайна" Артем Тараканов.

"Уровень долговой нагрузки ниже 2х скорр. EBITDA дает нам свободу для инвестиций в развитие", - добавил он.

ПАО "Софтлайн" - инвестиционно-технологический холдинг, состоящий из нескольких кластеров: искусственный интеллект и разработка заказного и тиражного ПО; производство высокотехнологичного оборудования, включая компьютерные системы и лазерные технологии; разработка решений в области информационной безопасности; реализация комплексных IT-проектов.

Уставный капитал составляет 600 тысяч рублей, он разделен на 400 002 000 обыкновенных акций номиналом 0,0015 рубля. Бумаги компании торгуются на "Мосбирже". Крупнейшему акционеру - ООО "Аталайя" - принадлежит 44,19% акций "Софтлайна". Подконтрольным "Софтлайну" компаниям - 2,39%, членам органов управления компании - 1,6%, институциональным инвесторам - 28,78%, прочим акционерам - 23,04%.

ЦБ отметил, что динамика цен в РФ постепенно нормализуется

Туркомпании зафиксировали рост спроса на Китай после закрытия Ближнего Востока

 Туркомпании зафиксировали рост спроса на Китай после закрытия Ближнего Востока

Власти определились с контуром регулирования криптовалют в РФ. Обзор

 Власти определились с контуром регулирования криптовалют в РФ. Обзор

Алюминий подорожал после атак Ирана на ближневосточные предприятия

 Алюминий подорожал после атак Ирана на ближневосточные предприятия

Bloomberg узнал, что Филиппины приобрели у России более 2,4 млн баррелей нефти

 Bloomberg узнал, что Филиппины приобрели у России более 2,4 млн баррелей нефти

"НОВАТЭК" наращивает компетенции и опыт в вопросе безопасности своих объектов

 "НОВАТЭК" наращивает компетенции и опыт в вопросе безопасности своих объектов

Дмитриев спрогнозировал энергетические локдауны в Европе и просьбы о поставках энергоресурсов РФ

 Дмитриев спрогнозировал энергетические локдауны в Европе и просьбы о поставках энергоресурсов РФ

Экс-глава "Связьинвеста" Юрченко допустил возможность наращивания доли в ВТБ до 10%

 Экс-глава "Связьинвеста" Юрченко допустил возможность наращивания доли в ВТБ до 10%

Новак поручил Минэнерго подготовить документ о запрете экспорта бензина с 1 апреля

Brent пробила отметку в $112 за баррель на сигналах эскалации на Ближнем Востоке
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1205 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 151 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8850 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 142 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 73 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 96 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 283 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 71 материалов
Израильская атака на ядерные объекты Ирана Израильская атака на ядерные объекты Ирана 417 материалов
