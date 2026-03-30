Brent подорожала до $115,12 за баррель

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Цены на нефть продолжают уверенно расти днем в понедельник, в центре внимания рынка остается ближневосточный конфликт.

К 14:45 по Москве майские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $2,55 (2,27%), до $115,12 за баррель. Майские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $1,76 (1,77%), до $101,4 за баррель.

В пятницу Brent подорожала на 4,22%, WTI - на 5,4%.

Трейдеры и инвесторы продолжают следить за ситуацией на Ближнем Востоке. Надежды на скорое урегулирование конфликта ослабли после того, как в минувшие выходные в него вступили йеменские хуситы.

Эксперты ⁠опасаются, что боевые действия могут выйти за пределы Персидского залива. По сообщениям CNN, заместитель министра информации йеменского движения сказал в пятницу, что хуситы намерены блокировать Баб-эль-Мандебский пролив, который соединяет Красное море и Аденский залив, если США и их союзники приступят к эскалации против Ирана.

Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры с Тегераном продвигаются успешно, но если соглашения быстро достичь не удастся, то американские военные будут атаковать в Иране электростанции и месторождения нефти, а также остров Харк.

Аналитики Societe Generale пересмотрели базовый сценарий для нефти и теперь ожидают более длительного сохранения повышенных цен. Углубление конфликта на Ближнем Востоке исключает его деэскалацию в краткосрочной перспективе, отмечают в банке. Прогноз Societe Generale предполагает, что средняя цена на нефть марки Brent в апреле будет составлять около $125 за баррель с высокой вероятностью ее движения в сторону отметки $150 за баррель на фоне усиливающихся рисков для энергетической инфраструктуры.