Brent подорожала до $115,12 за баррель

Фото: David McNew/Getty Images

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Цены на нефть продолжают уверенно расти днем в понедельник, в центре внимания рынка остается ближневосточный конфликт.

К 14:45 по Москве майские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $2,55 (2,27%), до $115,12 за баррель. Майские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $1,76 (1,77%), до $101,4 за баррель.

В пятницу Brent подорожала на 4,22%, WTI - на 5,4%.

Трейдеры и инвесторы продолжают следить за ситуацией на Ближнем Востоке. Надежды на скорое урегулирование конфликта ослабли после того, как в минувшие выходные в него вступили йеменские хуситы.

Эксперты ⁠опасаются, что боевые действия могут выйти за пределы Персидского залива. По сообщениям CNN, заместитель министра информации йеменского движения сказал в пятницу, что хуситы намерены блокировать Баб-эль-Мандебский пролив, который соединяет Красное море и Аденский залив, если США и их союзники приступят к эскалации против Ирана.

Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры с Тегераном продвигаются успешно, но если соглашения быстро достичь не удастся, то американские военные будут атаковать в Иране электростанции и месторождения нефти, а также остров Харк.

Аналитики Societe Generale пересмотрели базовый сценарий для нефти и теперь ожидают более длительного сохранения повышенных цен. Углубление конфликта на Ближнем Востоке исключает его деэскалацию в краткосрочной перспективе, отмечают в банке. Прогноз Societe Generale предполагает, что средняя цена на нефть марки Brent в апреле будет составлять около $125 за баррель с высокой вероятностью ее движения в сторону отметки $150 за баррель на фоне усиливающихся рисков для энергетической инфраструктуры.

НРД перечислены 8,3 млрд руб. для выплаты купона по евробондам "Россия-2035" и замещающему выпуску

Великобритания оштрафовала европейскую "дочку" Apple за платежи в пользу "Окко"

ЦБ отметил, что динамика цен в РФ постепенно нормализуется

Туркомпании зафиксировали рост спроса на Китай после закрытия Ближнего Востока

 Туркомпании зафиксировали рост спроса на Китай после закрытия Ближнего Востока

Власти определились с контуром регулирования криптовалют в РФ. Обзор

 Власти определились с контуром регулирования криптовалют в РФ. Обзор

Алюминий подорожал после атак Ирана на ближневосточные предприятия

 Алюминий подорожал после атак Ирана на ближневосточные предприятия

Bloomberg узнал, что Филиппины приобрели у России более 2,4 млн баррелей нефти

 Bloomberg узнал, что Филиппины приобрели у России более 2,4 млн баррелей нефти

"НОВАТЭК" наращивает компетенции и опыт в вопросе безопасности своих объектов

 "НОВАТЭК" наращивает компетенции и опыт в вопросе безопасности своих объектов

Дмитриев спрогнозировал энергетические локдауны в Европе и просьбы о поставках энергоресурсов РФ

 Дмитриев спрогнозировал энергетические локдауны в Европе и просьбы о поставках энергоресурсов РФ
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1211 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 97 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 151 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8851 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 142 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 73 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 283 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 71 материалов
Израильская атака на ядерные объекты Ирана Израильская атака на ядерные объекты Ирана 417 материалов
