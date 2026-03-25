Мишустин поручил внести в Думу законопроект о поддержке "Почты России" в весеннюю сессию

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минцифры внести в Госдуму до конца весенней сессии законопроект о стабилизации финансового состояния АО "Почта России", сообщила пресс-служба правительства

Минцифры уже направило этот законопроект в правительство. Он предусматривает модернизацию почтовой отрасли в целом и системные изменения в работе "Почты России".

В частности, проектом предлагаются изменения лицензионных требований для почтовых операторов: их уставный капитал должен будет составлять не менее 5 млн рублей, объём собственных средств - от 1 до 2 млрд рублей, финансовое обеспечение рисков - от 100 до 200 млн рублей. Срок действия лицензии устанавливается в 10 лет.

Также предлагается дифференцированная госпошлина за лицензирование почтовой деятельности: для федерального уровня - 100 млн рублей, регионального - 10 млн рублей, местного - 1 млн рублей. При этом с "Почты России" госпошлина взиматься не будет.

Маркетплейсы, включенные в реестр цифровых платформ, планируется обязать открывать ПВЗ в почтовых отделениях либо доставлять товары напрямую туда. Банкам планируется запретить взимать комиссию с граждан при оплате услуг в отделениях почтовой связи.

"Почта России" получит возможность продавать в своих отделениях безрецептурные лекарства и получит статус уполномоченной организации, имеющей право доступа к почтовым ящикам в многоквартирных домах. Компания сможет получить допдоходы за счет размещения рекламы на платежках за коммунальные услуги.

Кроме того, законопроект закрепляет статус электронной почтовой системы на федеральном уровне. Она станет единым каналом доставки юридически значимых сообщений от госорганов гражданам и бизнесу.

Законопроектом также предлагается повысить комиссию за доставку пенсий, пособий и социальных выплат с 1,17% до 1,5%.

Минцифры Михаил Мишустин Почта России правительство
