Поиск

В еврозоне в марте инфляция ускорилась до 2,5% - слабее прогноза

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - В еврозоне в марте потребительские цены увеличились на 2,5% в годовом выражении, по предварительным данным Eurostat.

По сравнению с февралем инфляция ускорилась, в феврале рост цен составлял 1,9%.

Консенсус-прогноз аналитиков предполагал повышение потребительских цен в регионе в марте на 2,6%, по данным Trading Economics.

Инфляция в марте достигла максимума с января 2025 года в связи с подъемом цен на энергоресурсы вследствие военного конфликта на Ближнем Востоке.

По предварительным данным, цены на энергоносители в марте увеличились на 4,9% в годовом выражении после падения на 3,1% в феврале. Их подъем был отмечен впервые почти за год и стал самым существенным с февраля 2023 года.

Рост стоимости услуг замедлился до 3,2% с 3,4%, промышленных товаров - до 0,5% с 0,7%, продуктов питания, алкоголя и табачных изделий - до 2,4% с 2,5%.

Потребительские цены без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс CPI Core) повысились на 2,3% в годовом выражении после подъема на 2,4% месяцем ранее. Эксперты в среднем ожидали сохранения февральской динамики.

В помесячном выражении потребительские цены в еврозоне в марте подскочили на 1,2% после повышения на 0,6% в феврале.

Окончательные данные о динамике инфляции в еврозоне за текущий месяц будут обнародованы 16 апреля.

Eurostat еврозона
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Казначейство оценило дефицит бюджета России в январе-феврале в 5,6 трлн рублей

Золото дорожает на заявлениях Пауэлла и новостях о войне с Ираном

 Золото дорожает на заявлениях Пауэлла и новостях о войне с Ираном

Microsoft инвестирует $1 млрд в развитие облачной и ИИ-инфраструктуры в Таиланде

Котировки Brent завершают март рекордным ростом

 Котировки Brent завершают март рекордным ростом

Лицензия для продажи зарубежных активов "ЛУКОЙЛа" продлена до 1 мая

Уолл-стрит закрылась без единой динамики в понедельник

 Уолл-стрит закрылась без единой динамики в понедельник

Кабмин одобрил пакет законопроектов по регулированию криптовалют и реформе обращения ЦФА

Вывозить крупные суммы рублевой наличности в страны ЕАЭС можно будет через 17 аэропортов

 Вывозить крупные суммы рублевой наличности в страны ЕАЭС можно будет через 17 аэропортов

ЕС продолжает отбор газа из ПХГ - запасы упали до 28%

В РФ приостановлена до 1 июля покупка/продажа валюты и золота в рамках бюджетного правила
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1234 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8857 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 97 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 151 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 142 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 73 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 283 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 71 материалов
Израильская атака на ядерные объекты Ирана Израильская атака на ядерные объекты Ирана 417 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });