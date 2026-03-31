В еврозоне в марте инфляция ускорилась до 2,5% - слабее прогноза

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - В еврозоне в марте потребительские цены увеличились на 2,5% в годовом выражении, по предварительным данным Eurostat.

По сравнению с февралем инфляция ускорилась, в феврале рост цен составлял 1,9%.

Консенсус-прогноз аналитиков предполагал повышение потребительских цен в регионе в марте на 2,6%, по данным Trading Economics.

Инфляция в марте достигла максимума с января 2025 года в связи с подъемом цен на энергоресурсы вследствие военного конфликта на Ближнем Востоке.

По предварительным данным, цены на энергоносители в марте увеличились на 4,9% в годовом выражении после падения на 3,1% в феврале. Их подъем был отмечен впервые почти за год и стал самым существенным с февраля 2023 года.

Рост стоимости услуг замедлился до 3,2% с 3,4%, промышленных товаров - до 0,5% с 0,7%, продуктов питания, алкоголя и табачных изделий - до 2,4% с 2,5%.

Потребительские цены без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс CPI Core) повысились на 2,3% в годовом выражении после подъема на 2,4% месяцем ранее. Эксперты в среднем ожидали сохранения февральской динамики.

В помесячном выражении потребительские цены в еврозоне в марте подскочили на 1,2% после повышения на 0,6% в феврале.

Окончательные данные о динамике инфляции в еврозоне за текущий месяц будут обнародованы 16 апреля.