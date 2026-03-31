Минприроды предложило усилить помощь компаниям, занятым на высоковыработанных месторождениях

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Минприроды предлагает усилить государственную поддержку компаний, осваивающих высоковыработанные и обводнённые месторождения, сообщил глава ведомства Александр Козлов, выступая на расширенном заседании коллегии Роснедр.

"Также хотел бы сказать несколько слов о трудноизвлекаемых запасах (ТРИЗ - ИФ). В структуре добычи из доказанных запасов уже сейчас доля ТРИЗ составляет 30% и будет только расти. По большинству категорий ТРИЗ в Налоговом кодексе введены льготы", - сказал министр.

Он напомнил, что в настоящее время действуют 18 полигонов на лицензионных участках по изучению ТРИЗ. "Рассчитываем, что специалистам удастся упростить и снизить себестоимость разведки и добычи трудноизвлекаемых запасов. Поэтому мы, безусловно, поддерживаем как продление мер поддержки разработки ТРИЗ, так и новые меры, которые предлагает бизнес. Кроме того, считаем, что уже сейчас необходимо прорабатывать меры усиления государственной поддержки предприятий, которые разрабатывают высоковыработанные и высокообводнённые месторождения. Потому что это всегда сопровождается повышенными эксплуатационными затратами", - подчеркнул Козлов.

В середине 2025 года Роснедра сообщали, что на ТРИЗ приходится порядка 30% производства нефти. Прогноз предполагает, что к 2030 году эта доля может вырасти до 50%, а к 2050 году - и до 70%.

Между тем, по данным АЦ ТЭК, в 2025 году из 511,5 млн т добытых жидких углеводородов 63% (без учета ТРИЗ в новых регионах) пришлось на трудноизвлекаемые запасы, 37% - на традиционные. При этом, согласно расчетам, в 2035 году из производства в 540 млн т на ТРИЗ придется 83%, а к 2050 году - уже 87% (на такой же объём добычи).