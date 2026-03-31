Минприроды предложило усилить помощь компаниям, занятым на высоковыработанных месторождениях

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Минприроды предлагает усилить государственную поддержку компаний, осваивающих высоковыработанные и обводнённые месторождения, сообщил глава ведомства Александр Козлов, выступая на расширенном заседании коллегии Роснедр.

"Также хотел бы сказать несколько слов о трудноизвлекаемых запасах (ТРИЗ - ИФ). В структуре добычи из доказанных запасов уже сейчас доля ТРИЗ составляет 30% и будет только расти. По большинству категорий ТРИЗ в Налоговом кодексе введены льготы", - сказал министр.

Он напомнил, что в настоящее время действуют 18 полигонов на лицензионных участках по изучению ТРИЗ. "Рассчитываем, что специалистам удастся упростить и снизить себестоимость разведки и добычи трудноизвлекаемых запасов. Поэтому мы, безусловно, поддерживаем как продление мер поддержки разработки ТРИЗ, так и новые меры, которые предлагает бизнес. Кроме того, считаем, что уже сейчас необходимо прорабатывать меры усиления государственной поддержки предприятий, которые разрабатывают высоковыработанные и высокообводнённые месторождения. Потому что это всегда сопровождается повышенными эксплуатационными затратами", - подчеркнул Козлов.

В середине 2025 года Роснедра сообщали, что на ТРИЗ приходится порядка 30% производства нефти. Прогноз предполагает, что к 2030 году эта доля может вырасти до 50%, а к 2050 году - и до 70%.

Между тем, по данным АЦ ТЭК, в 2025 году из 511,5 млн т добытых жидких углеводородов 63% (без учета ТРИЗ в новых регионах) пришлось на трудноизвлекаемые запасы, 37% - на традиционные. При этом, согласно расчетам, в 2035 году из производства в 540 млн т на ТРИЗ придется 83%, а к 2050 году - уже 87% (на такой же объём добычи).

Заявительный принцип на месторождения золота и углеводородов будет отменен с сентября

FGE NexantECA не исключила подорожания нефти до $150-200 за баррель

В США средняя розничная цена галлона бензина превысила $4 впервые с 2022 года

Казначейство оценило дефицит бюджета России в январе-феврале в 5,6 трлн рублей

Золото дорожает на заявлениях Пауэлла и новостях о войне с Ираном

Microsoft инвестирует $1 млрд в развитие облачной и ИИ-инфраструктуры в Таиланде

Котировки Brent завершают март рекордным ростом

Лицензия для продажи зарубежных активов "ЛУКОЙЛа" продлена до 1 мая

Уолл-стрит закрылась без единой динамики в понедельник

Кабмин одобрил пакет законопроектов по регулированию криптовалют и реформе обращения ЦФА
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });