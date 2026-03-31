Поиск

Eli Lilly купит британскую Centessa в рамках сделки на сумму до $7,8 млрд

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Американская Eli Lilly, крупнейшая по капитализации фармацевтическая компания мира, покупает британского производителя препаратов для регулирования циклов сна и бодрствования Centessa Pharmaceuticals Plc в рамках сделки на сумму до $7,8 млрд.

Как сообщила Eli Lilly, компании заключили окончательное соглашение, в рамках которого Eli Lilly купит все бумаги Centessa по цене $38 за штуку, или в совокупности примерно за $6,3 млрд.

Продавец также наделяется правом на получение дополнительного вознаграждения в размере $9 за бумагу (в сумме - около $1,5 млрд) в случае выхода компании на определенные целевые показатели. Согласованная общая цена предусматривает премию в размере 70% к стоимости бумаг Centessa на закрытие торгов 30 марта.

Завершение сделки, которую уже одобрили советы директоров обеих компаний, ожидается в третьем квартале 2026 года.

Centessa Pharmaceuticals занимается разработкой терапевтических средств для лечения чрезмерной дневной сонливости, нарушений внимания, когнитивных расстройств и усталости при неврологических, нейродегенеративных и нейропсихиатрических заболеваниях, отмечается в пресс-релизе.

Акции Eli Lilly дорожают на 0,9% в ходе предварительных торгов в Нью-Йорке, бумаги Centessa подскочили в цене на 47,8%.

Centessa Centessa Pharmaceuticals США Великобритания Eli Lilly
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

