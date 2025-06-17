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Eli Lilly заплатит до $1,3 млрд за разработчика генной терапии Verve Therapeutics

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Американский производитель лекарственных препаратов Eli Lilly достиг соглашения о покупке биотехнологической компании Verve Therapeutics, занимающейся разработкой генной терапии, позволяющей понизить уровень "плохого" холестерина.

Как говорится в пресс-релизе компании, сумма сделки составит до $1,3 млрд. В том числе $1 млрд будут выплачены сразу, остальные $300 млн - после достижения определенных кли‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​‌‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​​​‌‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌нических показателей. Условия были единогласно одобрены советом директоров Verve.

Ранее о возможной сделке сообщила Financial Times со ссылкой на информированные источники.

Текущая рыночная капитализация Verve составляла около $559 млн на закрытие торгов в понедельник.

Ранее в этом году Eli Lilly уже купила Scorpion Therapeutics за $2,5 млрд и SiteOne Therapeutics за $1 млрд.

Eli Lilly Verve Therapeutics
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