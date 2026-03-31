FGE NexantECA не исключила подорожания нефти до $150-200 за баррель

Это может произойти, если Ормузский пролив будет закрыт еще шесть-восемь недель

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Цены на нефть могут подняться до $150-200 за баррель, если Ормузский пролив из-за войны будет оставаться фактически закрытым в ближайшие шесть-восемь недель, полагает консалтинговая FGE NexantECA, специализирующаяся на рынках энергоносителей.

"Каждую неделю не проходят 100 млн баррелей нефти, каждый месяц - 400 млн баррелей, - заявил Bloomberg Television почетный председатель совета директоров компании Ферейдун Фешараки. - Так что через некоторое время эти потери для рынка будут астрономическими".

При этом словесные интервенции не работают, в том числе высказывания президента США Дональда Трампа о возможном завершении конфликта, говорит Фешараки. По его мнению, на цены в конечном счете влияют физические реалии в виде перебоев поставок.

"Рынок задохнется, и цены пойдут вверх, - сказал он. - Не имеет значения, что говорит президент на политическом фронте".

Рост нефтяных котировок до $200 недавно допустил и Macquarie, а Societe Generale видит пространство для "убедительных скачков" в направлении $150.

Днем во вторник нефть Brent торгуется у $115 за баррель, WTI - $105 за баррель.