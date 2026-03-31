Unilever приостановила наем персонала на фоне конфликта на Ближнем Востоке

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Unilever, один из ведущих мировых поставщиков товаров повседневного спроса, немедленно приостанавливает наем персонала всех уровней минимум на три месяца, пишет Reuters со ссылкой на письмо сотрудникам компании.

"Макроэкономические и геополитические реалии, особенно в контексте конфликта на Ближнем Востоке... влекут ряд существенных испытаний на ближайшие несколько месяцев", - отметил президент подразделения товаров для личной гигиены Фабиан Гарсия в письме, отправленном на минувшей неделе.

Телеканалу CNBC в компании заявили следующее: "С учетом неопределенной внешней среды мы решили временно прекратить набор персонала. Мы остаемся гибкой компанией и всегда будем корректировать планы по необходимости".

Штат Unilever насчитывает 96 тыс. человек в 190 странах.

В 2024 году она сообщила о планах снижения годовых затрат на 800 млн евро, в том числе за счет сокращения 7,5 тыс. офисных работников. Согласно последнему финансовому отчету, компания к концу 2025 года уже снизила издержки на 670 млн евро и планирует обеспечить экономию оставшихся 130 млн евро в этом году.

Майская Brent ускорила рост до 5%, приближалась к $119 за баррель

Заявительный принцип на месторождения золота и углеводородов будет отменен с сентября

FGE NexantECA не исключила подорожания нефти до $150-200 за баррель

В США средняя розничная цена галлона бензина превысила $4 впервые с 2022 года

Казначейство оценило дефицит бюджета России в январе-феврале в 5,6 трлн рублей

Золото дорожает на заявлениях Пауэлла и новостях о войне с Ираном

Microsoft инвестирует $1 млрд в развитие облачной и ИИ-инфраструктуры в Таиланде

Котировки Brent завершают март рекордным ростом

Лицензия для продажи зарубежных активов "ЛУКОЙЛа" продлена до 1 мая

Уолл-стрит закрылась без единой динамики в понедельник

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });