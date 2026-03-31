Unilever приостановила наем персонала на фоне конфликта на Ближнем Востоке

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Unilever, один из ведущих мировых поставщиков товаров повседневного спроса, немедленно приостанавливает наем персонала всех уровней минимум на три месяца, пишет Reuters со ссылкой на письмо сотрудникам компании.

"Макроэкономические и геополитические реалии, особенно в контексте конфликта на Ближнем Востоке... влекут ряд существенных испытаний на ближайшие несколько месяцев", - отметил президент подразделения товаров для личной гигиены Фабиан Гарсия в письме, отправленном на минувшей неделе.

Телеканалу CNBC в компании заявили следующее: "С учетом неопределенной внешней среды мы решили временно прекратить набор персонала. Мы остаемся гибкой компанией и всегда будем корректировать планы по необходимости".

Штат Unilever насчитывает 96 тыс. человек в 190 странах.

В 2024 году она сообщила о планах снижения годовых затрат на 800 млн евро, в том числе за счет сокращения 7,5 тыс. офисных работников. Согласно последнему финансовому отчету, компания к концу 2025 года уже снизила издержки на 670 млн евро и планирует обеспечить экономию оставшихся 130 млн евро в этом году.