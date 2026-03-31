Объем обналичивания денежных средств в РФ в 2025 году снизился на четверть

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Объем обналичивания денежных средств во всех секторах российской экономики в 2025 году снизился на четверть - до 48,3 млрд рублей, говорится в материалах ЦБ РФ.

Регулятор отмечает, что это наибольшая динамика в общем объеме подозрительных операций. В 2025 году объем подозрительных операций снизился на 19% и составил 72,6 млрд рублей.

В банковском секторе снижение обналичивания денежных средств (в 2025 году на 28% - до 31,9 млрд рублей) обусловлено кратным сокращением его объема по платежным картам компаний и индивидуальных предпринимателей (почти в 2 раза - до 3,6 млрд рублей), а также уменьшением (на 24% - до 28,4 млрд рублей) объема обналичивания через счета физических лиц, на которые денежные средства поступали веерными переводами от хозяйствующих субъектов, не ведущих реальной хозяйственной деятельности.

Вне банковского сектора объем обналичивания (транзитные операции высокого риска, направленные на безналичную компенсацию наличной выручки, продаваемой третьим лицам торговыми и туристическими компаниями, платежными агентами) в 2025 году снизился на 18% - до 16,4 млрд рублей.

Подозрительные операции с признаками вывода денежных средств за рубеж в 2025 году уменьшились на 5% - до 24,3 млрд рублей. Однако в структуре этих операций отмечалась разнонаправленная динамика, отмечает ЦБ. Снизились подозрительные переводы в пользу нерезидентов за товары, якобы покупаемые у нерезидентов в РФ, легальность ввоза в страну которых документально не подтверждена (на 42% - до 4,0 млрд рублей), и авансовые платежи за импортируемые товары (на 19% - до 9,5 млрд рублей). Объем подозрительных операций по сделкам с услугами за год вырос в 2,2 раза - до 5,2 млрд рублей, а за товары, ввозимые из стран Таможенного союза без уплаты косвенных налогов, увеличился на 29% - до 4,0 млрд рублей.

Основной спрос на теневые финансовые услуги в 2025 году, как и в 2024 году, формировался в строительной отрасли (39%), торговле (23%) и сфере услуг (23%), подчеркнул Банк России.