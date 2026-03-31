Рубль по итогам торгов вторника сумел немного укрепиться в паре с юанем

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Китайский юань немного опустился на Московской бирже по итогам торгов во вторник, рубль подрос на фоне активно дорожающей нефти. Сессия отличалась повышенной волатильностью, курс рубля в паре с юанем несколько раз переходил от небольшого минуса к плюсу и обратно. В итоге курс китайской валюты в 19:00 по Москве составил 11,743 руб., что на 1,3 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе объединенных данных биржевых торгов и отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 до 15:30, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара с 1 апреля на 4,51 копейки, до 81,2504 руб./$1, и уменьшил курс евро на 16,3 копейки, до 93,2739 руб./EUR1.

"Налоговый период марта завершился, рубль ожидаемо нес небольшие потери. Целями краткосрочного движения могут быть 82,5 рубля за доллар и 12 за юань. В целом ожидаем стабилизацию курсов на уровне 80-82,5 за доллар и 11,6-12 за юань. Минфин официально приостановил операции по покупке-продаже валюты и золота на внутреннем рынке до 1 июля. Более высокие из-за ближневосточного кризиса цены на нефть начнут транслироваться в рост объема предложения валюты на внутреннем рынке с конца апреля, пока же курс базируется на конъюнктуре января-февраля. Завтра выйдет недельный отчет Росстата по инфляции, который будет трактоваться в контексте ожиданий по изменению ключевой ставке. Базовые ожидания предусматривают ее снижение в апреле на 50 базисных пунктов, до 14,5%. Снижение ставки и оживление импорта должны сбалансировать для рубля эффект от увеличения экспортной выручки", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Андрей Смирнов.

Бюджетное правило

Проведение операций по покупке/продаже иностранной валюты и золота на внутреннем валютном рынке в рамках бюджетного правила приостановлено до 1 июля. Соответствующее постановление подписал 27 марта премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Так, до 1 июля приостанавливается действие пунктов 4 и 5 правил проведения расчетов и перечисления средств в связи с формированием и использованием дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета и средств Фонда национального благосостояния. Эти пункты устанавливают, как определяется объем покупки или продажи валюты и золота, а также каким образом осуществляются эти операции.

"Решение принято в связи с планируемыми изменениями параметра базовой цены на нефть в целях повышения устойчивости государственных финансов и укрепления финансовой системы страны", - говорится в сообщении Минфина.

Ведомство отмечает, что при возобновлении операций будут определены особенности проведения расчетов с учетом объема отложенной покупки/продажи иностранной валюты и золота с марта текущего года.

Министр финансов Антон Силуанов ранее сообщал о предложении продлить приостановку операций по покупке/продаже валюты и золота в рамках бюджетного правила до лета.

В конце февраля, еще до всплеска волатильности на сырьевых рынках из-за военного конфликта в Иране, он заявил, что правительство на фоне недобора нефтегазовых доходов рассматривает возможность снижения базовой цены в бюджетном правиле. Вскоре после этого Минфин объявил о решении не проводить в марте операции по покупке/продаже иностранной валюты и золота на внутреннем рынке в связи с планируемым изменением параметра базовой цены на нефть в бюджетном правиле. Позже, 27 марта, в кулуарах съезда РСПП Силуанов сообщил, что бюджетное правило на паузе "до лета".

Министр объяснил это решение тем, что нужно время, чтобы факторы, влияющие на их параметры, прояснились. "Мы могли приостановить на месяц - и это сделали. А сейчас наше предложение подготовлено о том, чтобы сделать более длительным период приостановки ситуации. До момента прояснения ситуации", - сообщил он.

В 2025 году было принято решение о постепенном - с шагом в $1 в год - снижении цены отсечения в бюджетном правиле, с $60 до $55 за баррель к 2030 году.

Замминистра финансов РФ Владимир Колычев ранее в марте пояснял, что в настоящее время в правительстве обсуждается возможность изменения параметров цены отсечения на 2027 и последующие годы. "Сейчас обсуждается изменение на следующий и дальнейшие годы. По крайней мере, есть такое предложение Минфина", - сказал он. По его словам, ведомство видит необходимость среднесрочно сбалансировать бюджет при более низкой цене, потому что ожидается, что "равновесная цена в мире, наверное, средне- и долгосрочно ниже, чем наши текущие параметры".

По мнению Минфина, на средне- и долгосрочный период цена отсечения, заложенная в бюджетном правиле сейчас, не соответствует принципу сбалансированности бюджета.

По словам Колычева, с окончательным согласованным решением по изменению бюджетного правила планируется выйти до формирования бюджета на новую трехлетку.

Цены на нефть

Цены на нефть ускорили темпы роста вечером во вторник после отката ранее в ходе торгов на информации СМИ о том, что президент США Дональд Трамп хотел бы завершить войну с Ираном.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 по Москве составляет $118,92 за баррель, что на 5,48% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Срок биржевого обращения майских фьючерсов истекает во вторник.

Фьючерсы на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялись в цене к этому времени на 1,45%, до $104,37 за баррель. По итогам предыдущей сессии их стоимость увеличилась на 3,25%, до $102,88 за баррель - максимума с июля 2022 года.

Нефть Brent завершает текущий месяц рекордным ростом на фоне военного конфликта на Ближнем Востоке, с начала марта она подорожала на 55%. Стоимость WTI в марте поднялась на 54%.

Банк России во вторник, 31 марта, в рамках аукциона недельного репо разместил 4 трлн 220 млрд рублей (при лимите 4 трлн 220 млрд рублей и спросе 5 трлн 896,230 млрд рублей) в среднем по ставке 15,03% годовых. На предыдущем аукционе, состоявшемся 24 марта, ЦБ разместил 4 трлн 90 млрд рублей (при лимите 4 трлн 90 млрд рублей и спросе 6 трлн 461,383 млрд рублей) в среднем по ставке 15,05% годовых.

Ставки межбанковского кредитного рынка слабо изменились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, проведенным 31 марта, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за понедельник поднялась на 7 базисных пунктов, до 14,82% годовых. Срочная версия RUONIA на срок 1 месяц во вторник осталась на прежнем уровне - 15,1% годовых, версия на срок 3 месяца уменьшилась на 1 базисный пункт, до 15,66% годовых. Срочная версия RUONIA на срок 6 месяцев также не изменилась относительно понедельника, оставшись на отметке 16,47% годовых.