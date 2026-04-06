Кемеровская область в I квартале исполнила бюджет с дефицитом 32,5% от расходов

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Бюджет Кемеровской области в I квартале 2026 года исполнен с доходами 37,83 млрд рублей, расходами 56,05 млрд рублей, сообщает сайт регионального Министерства финансов.

Дефицит составляет 18,22 млрд рублей или 32,5% от расходов.

По данным на 1 апреля 2026 года госдолг региона составил 133,3 млрд рублей (на 1 января - 118,5 млрд рублей), из которых 69,1 млрд рублей (50 млрд рублей) приходится на бюджетные кредиты, 59,7 млрд рублей (64,1 млрд рублей) - на коммерческие заимствования, 4,5 млрд рублей (порядка 5 млрд рублей) составляет внешний госдолг.

Как сообщалось, доходы бюджета Кемеровской области на 2026 год утверждены в сумме 194,8 млрд рублей, расходы - 220 млрд рублей, дефицит - 25,2 млрд рублей (11,5% от расходной части).

Кемеровская область Минфин
В Минэнерго Казахстана заявили, что инцидент в порту Новороссийска не повлиял на экспорт казахстанской нефти

Шохин сообщил о готовности РСПП обсуждать windfall tax

 Шохин сообщил о готовности РСПП обсуждать windfall tax

Российские активы Evraz Plc с 1 апреля переведены на ПАО "Евраз"

 Российские активы Evraz Plc с 1 апреля переведены на ПАО "Евраз"

Brent подорожала до $109,77 за баррель

Страны ОПЕК+ договорились увеличить квоты по добыче нефти в мае на 206 тыс. б/с

"Восьмерка" ОПЕК+ предварительно договорилась об увеличении добычи нефти в мае на 206 тыс. б/с

 "Восьмерка" ОПЕК+ предварительно договорилась об увеличении добычи нефти в мае на 206 тыс. б/с

Министры ОПЕК+ проведут в воскресенье встречу по ситуации на нефтяном рынке

 Министры ОПЕК+ проведут в воскресенье встречу по ситуации на нефтяном рынке

В ОАЭ восстановление работы крупнейшего производителя алюминия займет около года

ФАС выдала предостережения экспертам авторынка после их заявлений о росте цен

 ФАС выдала предостережения экспертам авторынка после их заявлений о росте цен

Бывший глава банка "Открытие" Михаил Задорнов исключен из SDN List

 Бывший глава банка "Открытие" Михаил Задорнов исключен из SDN List
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1390 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 81 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8911 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 152 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 142 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 73 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 283 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 71 материалов
