Кемеровская область в I квартале исполнила бюджет с дефицитом 32,5% от расходов

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Бюджет Кемеровской области в I квартале 2026 года исполнен с доходами 37,83 млрд рублей, расходами 56,05 млрд рублей, сообщает сайт регионального Министерства финансов.

Дефицит составляет 18,22 млрд рублей или 32,5% от расходов.

По данным на 1 апреля 2026 года госдолг региона составил 133,3 млрд рублей (на 1 января - 118,5 млрд рублей), из которых 69,1 млрд рублей (50 млрд рублей) приходится на бюджетные кредиты, 59,7 млрд рублей (64,1 млрд рублей) - на коммерческие заимствования, 4,5 млрд рублей (порядка 5 млрд рублей) составляет внешний госдолг.

Как сообщалось, доходы бюджета Кемеровской области на 2026 год утверждены в сумме 194,8 млрд рублей, расходы - 220 млрд рублей, дефицит - 25,2 млрд рублей (11,5% от расходной части).