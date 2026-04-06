Курс биткойна превышал $70 тыс. впервые за полторы недели

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Биткойн дорожает в понедельник, в ходе сессии превысив отметку в $70 тыс. впервые за полторы недели.

По данным CoinDesk, к 14:18 по московскому времени криптовалюта повысилась в цене на 3,1% и торгуется у $69,702 тыс. Ранее курс достигал $70,250 тыс.

Рынок оценивает сообщения СМИ о том, что США, Иран и группа региональных посредников обсуждают условия потенциального 45-дневного прекращения огня, которое может привести к окончательному завершению ближневосточного конфликта.

В то же время президент США Дональд Трамп на минувших выходных заявил, что во вторник будут нанесены удары как по иранским электростанциям, так и по мостам, если Тегеран не восстановит движение через Ормузский пролив.

Главный инвестиционный директор Ericsenz Capital Дэмьен Лох отметил, что криптовалюта может демонстрировать повышенную волатильность на фоне низкой ликвидности торгов в связи с тем, что многие биржи Европы и Азии в понедельник закрыты в связи с пасхальными праздниками.