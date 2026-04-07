Brent остается в плюсе и торгуется у $110,7 за баррель

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Котировки нефти остаются в плюсе.

К 14:12 по Москве июньские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,96 (0,87%), до $110,73 за баррель. Майские фьючерсы на WTI к этмоу времени дорожали на бирже NYMEX на $2,31 (2,05%), до $114,72 за баррель.

Накануне Brent подорожала на 0,7%, WTI - на 0,8%.

Участники рынка с тревогой ждут окончания крайнего срока, данного президентом США Дональдом Трампом Ирану для открытия Ормузского пролива. Трамп заявил накануне, что США могут "уничтожить" Иран полностью в ночь со вторника на среду, если до этого момента Тегеран не разблокирует Ормузский пролив. "Всю страну можно уничтожить за одну ночь, и эта ночь может случиться завтра", - сказал он. Трамп добавил, что возможные удары США по иранским электростанциям не будут расцениваться как военное преступление, но он надеется, что наносить их не придется. У Ирана есть время до среды для урегулирования конфликта, в противном случае США могут атаковать электростанции.

Иранское агентство Mehr сообщило 7 апреля о взрывах на острове Харк, где расположены крупные объекты иранской нефтегазовой промышленности.

"Либо мы получим некоторую разрядку - отсутствие наземных операций, контролируемую эскалацию и постепенное восстановление поставок, либо конфликт затянется, будут введены сухопутные силы, и наценка за риск вырастет, поскольку страны начнут активно наращивать запасы", - написали аналитики Societe Generale.

По их мнению, в негативном сценарии цена Brent может достичь $200 за баррель.

Brent Societe Generale WTI Иран США
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });