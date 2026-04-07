КСИР предостерег США от пересечения "красных линий"

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - В Корпусе стражей исламской революции (КСИР) предостерегли США от пересечения "красных линий", предупредив о риске серьезных последствий, сообщает во вторник агентство "Фарс".

"Если террористическая армия США пересечет "красные линии", то наш ответ выйдет за пределы региона", - приводит агентство выдержки из заявления КСИР.

В нем отмечается, что в этом случае иранская сторона предпримет действия, которые "лишат США и их союзников нефти и газа из региона на годы".

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что США могут "уничтожить" Иран полностью в ночь на среду, если до этого момента Тегеран не разблокирует Ормузский пролив.

Хроника 28 февраля – 07 апреля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран КСИР США Дональд Трамп
 Песков заявил, что РФ получает огромное количество запросов на поставки энергоресурсов

 Разведки сообщили о тяжелом состоянии Моджтабы Хаменеи

 Brent подорожала до $111,08 за баррель

 С начала операции США поразили свыше 13 тыс. целей в Иране

