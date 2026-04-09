Изменение регулирования ЦБ вынудит ВТБ ускорить продажу непрофильных активов

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Планы Банка России изменить правила консолидации дочерних структур банков ускорят процесс продажи непрофильных активов группы ВТБ, заявил журналистам в кулуарах форума Data Fusion первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов.

ЦБ к концу 2027 года планирует изменить правила пруденциальной консолидации, чтобы банки не могли смешивать свои риски с рисками нефинансовых компаний и обходить риск-чувствительный лимит по вложениям в иммобилизованные активы.

Регулятор предлагает исключить из периметра консолидации все нефинансовые компании, НПФ и страховые компании (вложения в них должны будут полностью вычитаться из капитала банка). ЦБ настаивает на деконсолидации IT-компаний, чтобы под их видом банки не могли включать в периметр прочий бизнес. Кроме того, Банк России сформирует закрытый перечень финансовых организаций, подлежащих обязательной консолидации (кредитные, лизинговые, факторинговые, микрофинансовые, управляющие компании, брокеры, дилеры и СФО).

Также ЦБ с 1 апреля 2027 года планирует внедрить регулирование, ограничивающее риски банковских вложений в непрофильные активы.

"На нас сильно негативно повлияет приравнивание к иммобилизованным активам небанковских финансовых, это ускорит наше продвижение по проекту продажи "Росгосстраха", - сказал Пьянов.

На "Росгосстрах", как сообщалось, претендует два потенциальных покупателя, в том числе компания "Балтийский лизинг", однако у них возникли проблемы с поиском финансирования сделки. Пьянов заявил 9 апреля, что ситуация не изменилось.

"Если регулирование вступит в силу с 1 апреля 2027 года, до этого должно быть всё завершено", - сказал Пьянов, отвечая на вопрос о сроках продажи страховой компании.

В 2025 году глава ВТБ Андрей Костин, комментируя затянувшийся процесс продажи "Росгосстраха", не раз отмечал, что сам по себе актив прибылен и спешки с его продажей нет, допуская в том числе и его сохранение в периметре группы.

"Новое регулирование заставляет ВТБ еще раз перетряхивать состав непрофильных активов, которые остаются. И это, например, заставляет нас девелоперские активы активнее маркетировать", - сказал 9 апреля Пьянов.

По его словам, группа ведет переговоры по продаже девелоперских активов, не уточнив, каких именно.

Костин заявил 8 апреля, что группа планирует продать аграрные активы. Отвечая на вопрос о том, ведутся ли уже переговоры по продаже наиболее крупного актива в Краснодарском крае (в конце 2024 года банк приобрел агрокомплекс "Лабинский", управляющий активами переданного государству агрохолдинга "Покровский"), Костин сказал: "Да, у нас там конкурс будет, там много желающих".

