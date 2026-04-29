Росстат отметил, что в рознице начали дорожать яблоки

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - В России с 21 по 27 апреля цены на овощи и фрукты снизились на 1,6%, сообщил Росстат. Снижение продолжает ускоряться. Неделей ранее эта продукция подешевела на 0,9%, двумя неделями раньше - на 0,1%.

Огурцы подешевели на 7,2% (на 4,1% неделю назад), помидоры - на 4,3% (на 1,2%), бананы - на 0,8% (на 1,1%). Цены на лук практически не изменились.

Капуста подорожала на 2% (на 1,1%), свекла - на 1,4% (на 0,6%), морковь - на 1% (на 0,6%), картофель - на 0,2% (на 0,1%).

На минувшей неделе цены на яблоки, не удержавшиеся в минусовой зоне, куда они попали в начале месяца, выросли на 0,3%.

В результате с начала года рост цен на помидоры составил 40,7%, морковь - 36,2%, капусту - 23,6%, картофель - 22,2%, свеклу - 17%, яблоки - 7,7%, лук - 7,4%, бананы - 6,8%. Цены на огурцы в настоящее время на 12,8% ниже, чем в начале года.

В 2025 году плодоовощная продукция подешевела на 8,8%.