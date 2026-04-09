Goldman Sachs понизил прогнозы цен на нефть на II квартал

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Аналитики Goldman Sachs понизили прогнозы для цен на основные марки нефти на второй квартал 2026 года после того, как США и Иран согласились прекратить военные действия на две недели.

Теперь банк ожидает, что средняя цена Brent в апреле-июне составит $90 за баррель, WTI - $87 за баррель. Предыдущий прогноз предусматривал $99 и $91 за баррель соответственно.

"Мы понизили прогнозы для Brent и WTI на второй квартал на фоне снижения наценок с учетом рисков и восстановления потоков нефти через Ормузский пролив", - сообщил банк.

Прогнозы на третий квартал оставлены на прежнем уровне - $82 за баррель для Brent и $77 за баррель для WTI. В четвертом квартале, как ожидается, североморская марка будет стоить в среднем $80 за баррель, североамериканская - $75 за баррель.

Аналитики Goldman отмечают, что риски для прогнозов смещены в сторону повышения котировок из-за возможных долгосрочных перебоев поставок и потерь добывающих мощностей.

Также эксперты отметили, что в случае нарушения перемирия и долгосрочного сокращения добычи нефти на Ближнем Востоке на 2 млн баррелей в сутки Brent в четвертом квартале будет торговаться около $115 за баррель.

Хроника 28 февраля – 09 апреля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Brent Goldman Sachs WTI США Иран
Часть пакета Башкирии в "Башнефти" в прогнозный план приватизации не вошла

 Часть пакета Башкирии в "Башнефти" в прогнозный план приватизации не вошла

 КС уточнил гарантии предварительной компенсации собственнику при изъятии земли для госнужд

 Цена нефти Brent подросла до $97,4 за баррель

 Инфляция в РФ в годовом выражении ускорилась до 5,95%

 Запасы нефти в США выросли на 3,08 млн баррелей, сильнее прогнозов

