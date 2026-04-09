"Мосбиржа" маркировала бумаги шести эмитентов с недостаточным раскрытием информации

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - "Московская биржа" промаркировала 17 ценных бумаг шести эмитентов, которые ограничивают раскрытие информации о своей деятельности.

Согласно данным на сайте биржи, соответствующую пометку получили акции ПАО "Юнипро" и ПАО "ГАЗ", облигации банка "Пересвет", "Башнефти", "Мосэнерго" и "Роснано".

Новая редакция правил листинга "Мосбиржи," которая ввела механизм маркировки акций и облигаций компаний с недостаточным раскрытием информации о своей деятельности, вступила в силу с 1 апреля. Минюст зарегистрировал соответствующее указание Банка России в конце января. Маркировке подлежат бумаги компаний, которые закрывают больше сведений, чем предусмотрено законодательством и постановлениями правительства.

Маркировка не применяется для облигаций при наличии двух кредитных рейтингов не ниже уровня "А-" у выпуска, эмитента или поручителя, для акций - при наличии двух некредитных рейтингов акции не ниже ***. Согласно указанию ЦБ, до 1 октября 2026 года маркироваться также не будут акции эмитентов, которые включены в утвержденный президентским указом № 903 от 2023 года перечень компаний с правом самостоятельного определения объема раскрываемой информации.