РФ в I квартале увеличила экспорт картофеля в 7,4 раза, почти до 105 тыс. т

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - РФ в первом квартале 2026 года экспортировала 104,6 тыс. тонн картофеля, что в 7,4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года (14,1 тыс. тонн), сообщает Россельхознадзор со ссылкой на данные системы "Аргус-Фито".

Как отмечает служба, именно отгрузки картофеля обеспечили рост экспорта овощей, корнеплодов и клубнеплодов в целом. Поставки этой продукции за рубеж выросли в 2,4 раза, до 126,1 тыс. тонн с 51,9 тыс. тонн годом ранее. Экспорт корнеплодов (морковь, репа, свекла, сельдерей, редис) составил почти 8,5 тыс. тонн, лука и чеснока - 3,3 тыс. тонн, огурцов - почти 2,8 тыс. тонн, кабачков, грибов и др. - 2,7 тыс. тонн, капусты - более 2 тыс. тонн. Отгрузки томатов увеличились в два раза, до 2,3 тыс. тонн.

Россельхознадзор также сообщил, что экспорт фруктов и орехов превысил 2,5 тыс. тонн, что на 19% больше, чем в первом квартале прошлого года (2,1 тыс. тонн). В частности, отгрузки семечковых культур (яблок, груш и айвы) выросли в 1,5 раза, до 1,2 тыс. тонн, орехов - на 6,3%, также до 1,2 тыс. тонн.