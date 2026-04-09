Нефть Brent подорожала до $98,84 за баррель

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Цены на нефть усилили подъем днем в четверг, продолжая восстанавливать потери, понесенные накануне на новостях о двухнедельном перемирии между США и Ираном.

Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 14:23 по московскому времени увеличилась на $4,09 (4,32%), до $98,84 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на $5,04 (5,34%), до $99,45 за баррель.

В среду контракт на Brent подешевел на 13,29%, на WTI - на 16,41%.

Росту нефтяных цен способствуют сомнения участников рынка в устойчивости режима прекращения огня, а также в перспективе скорого восстановления поставок через Ормузский пролив.

Израиль в среду продолжал наносить удары по Ливану, что было воспринято Тегераном как нарушение договоренности о перемирии. Спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф усомнился в целесообразности проведения переговоров с США на этом фоне, тогда как СМИ сообщили, что Тегеран намерен вновь закрыть Ормузский пролив из-за действий Израиля.

Президент США Дональд Трамп призвал Иран придерживаться условий соглашения о прекращении огня, пригрозив в противном случае масштабными ударами. У Ирана не должно быть ядерного оружия и Ормузский пролив "будет открыт и безопасен", написал он в соцсети Truth Social.

Ранее американский вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что Вашингтон никогда не давал Тегерану обещаний относительно Ливана.

Аналитик Sparta Commodities Нил Кросби отметил, что первый день перемирия нельзя назвать успешным. "Судовладельцы, безусловно, будут еще какое-то время опасаться возобновления военных действий", - написал он.

"Даже если поставки возобновятся, риски не исчезнут в одночасье, - полагает эксперт Wealth Club Сюзанна Стритер. - Танкерам, вероятно, придется проходить через заминированные воды и в условиях усиленного военного присутствия, что будет поддерживать страховые премии и стоимость фрахта на повышенном уровне".

Между тем аналитики Goldman Sachs понизили прогнозы для цен на основные марки нефти на второй квартал 2026 года с учетом ожидаемого восстановления движения судов через Ормузский пролив. Новые оценки банка предполагают, что средняя цена Brent в апреле-июне составит $90 за баррель, WTI - $87 за баррель. Предыдущий прогноз предусматривал $99 и $91 за баррель соответственно.