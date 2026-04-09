Росимущество пока не дало СД "РусГидро" рекомендацию по выплате дивидендов за 2025 г.

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "РусГидро" пока не получил от основного акционера компании в лице Росимущества рекомендации о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2025 г., сообщил энергохолдинг.

Годовое собрание акционеров "РусГидро" по итогам 2025 г. пройдет 30 июня в Красноярске в формате заседания, совмещенного с заочным голосованием. Список лиц, имеющих право на участие в собрании, будет сформирован по состоянию на 5 июня.

Ранее вице-премьер РФ Юрий Трутнев сообщал, что "РусГидро" не будет платить дивиденды в 2026 г.

По словам замминистра энергетики РФ Евгения Грабчака, "РусГидро" не будет платить дивиденды, пока не стабилизируется финансово-экономическое состояние компании. "Пока там 2030 г. стоял в поручении (по результатам ВЭФ-2025 - ИФ)", - отвечал Грабчак на вопрос о возможном сроке возобновления выплат акционерам.

Последний раз "РусГидро" выплачивала дивиденды по итогам 2022 г.

По результатам 2023 г. совет директоров предлагал акционерам проголосовать за отсутствие дивидендов или выплату 0,0779 руб. на акцию, по итогам 2024 г. - снова выбрать отсутствие дивидендов или выплату 0,0756 руб. на акцию. Оба раза решение не было принято из-за отсутствия директивы основного акционера - РФ в лице Росимущества.

ПАО "РусГидро" объединяет более 60 гидроэлектростанций в России, тепловые электростанции и электросетевые активы на Дальнем Востоке, а также энергосбытовые компании и научно-проектные институты. Установленная мощность электростанций, входящих в состав "РусГидро", включая Богучанскую ГЭС, составляет 38,7 ГВт.

Основной акционер "РусГидро" на конец 2025 г. - Росимущество (62,2%). Банк ВТБ владеет 12,37%, еще 9,64% принадлежит En+ Group.

