Brent торгуется у $96,2 за баррель

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Котировки нефти умеренно растут днем в пятницу, но завершают неделю падением более чем на 10%.

К 14:07 по Москве июньские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,29 (0,3%), до $96,21 за баррель.

Майские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $0,45 (0,46%), до $98,32 за баррель.

За предыдущую сессию Brent подорожала на 1,2%, WTI - на 3,7%. С начала недели обе марки потеряли более 10% на новости о соглашении о двухнедельном перемирии между Вашингтоном и Тегераном.

Кувейт и Саудовская Аравия обвинили Иран и его союзников в том, что они продолжают наносить удары по объектам на их территориях. В частности, государственное агентство Саудовской Аравии со ссылкой на анонимный источник сообщило, что в результате атак был поврежден ряд объектов топливно-энергетического комплекса королевства, в том числе насосные станции на трубопроводе Восток-Запад, позволяющем экспортировать нефть без использования Ормузского пролива, а также объекты на нефтепромысле в Манифе.

Трафик судов через Ормузский пролив составляет менее 10% от нормальных значений.

"Движение судов через Ормузский пролив все еще ограничено, и функционирование мировой нефтяной системы далеко от нормального", - отметил Оле Хансен из Saxo Bank.

Ожидается, что американо-иранские переговоры пройдут в Исламабаде на выходных.

"Перспективы встречи предугадать сложно, но я думаю, что сделка или что-то похожее на сделку является наиболее вероятным исходом", - сказал Оле Хансен.