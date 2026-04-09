ЦБ может получить право расширять перечень криптовалют, доступных "неквалам"

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Банк России может получить право расширять перечень криптовалют, доступных для покупки неквалифицированным инвесторам, такую правку в правительственный законопроект № 1194918-8 планируется внести ко второму чтению законопроекта, заявил в эфире РБК первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин.

Правительство в начале апреля внесло в Госдуму проект федерального закона "О цифровой валюте и цифровых правах", который устанавливает правовую основу для обращения в России цифровых валют (криптовалюты).

"Мы договорились уже в рамках обсуждения, я думаю, ко второму чтению такую правку сделаем, о том, что Центральный банк будет обладать правом по расширению данного перечня (доступных для "неквалов" криптовалют - ИФ) ровно для того, чтобы более гибко реагировать на изменяющую ситуацию с криптовалютами, если появятся какие-то иные достойные вложения криптовалюты, чтобы мы их не забыли", - заявил Чистюхин.

По его словам, если применять нормы законопроекта, который находится в Госдуме, то "неквалам" доступно три инструмента: эфир, биткоин и USDT.

Согласно законопроекту, совершать операции с криптовалютами можно будет через текущую инфраструктуру: биржи, брокеры и доверительные управляющие смогут действовать на основании имеющихся лицензий. Отдельные требования будут установлены только для специальных депозитариев и криптообменников.

Ожидается, что квалифицированные инвесторы смогут приобретать криптоактивы без ограничений, кроме анонимных, а для неквалифицированных инвесторов покупка будет разрешена в пределах 300 тысяч рублей в год через одного посредника.