ЦБ отметил замедление в марте корпоративного кредитования

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Рост требований банков к организациям в марте, по предварительным данным, замедлился в основном за счет валютного сегмента, тогда как рублевое кредитование выросло на сопоставимую с февралем величину, говорится в комментарии Банка России по денежно-кредитным условиям.

Рост требований банков к населению в марте с учетом сделок по секьюритизации ипотечных и потребительских кредитов был положительным, отмечает регулятор.

Динамика по рублевым депозитам населения была умеренной, а снижение объемов средств на валютных депозитах продолжилось и шло быстрее, чем в предыдущем месяце, подчеркивает ЦБ.