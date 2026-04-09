В ЦБ рассказали, как иностранные криптобиржи смогут работать на рынке РФ

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Иностранные криптобиржи смогут работать на рынке РФ либо при регистрации здесь своих "дочек", либо устанавливая партнерства с российскими финансовыми посредниками, заявил первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин.

"Они могут сюда прийти и предоставлять услуги российским предприятиям и гражданам посредством регистрации здесь дочернего юридического лица, никто не мешает им это делать. Но мне представляется, что более понятный путь, когда они установят партнерские отношения с какими-то российскими финансовыми посредниками, криптодепозитариями, криптоброкерами, криптообменниками, и те будут через эти биржи осуществлять операции с российскими клиентами", - сказал Чистюхин в эфире РБК.

"Если говорить об интересе иностранных бирж, то он присутствует, но это интерес в будущем. Очевидно, что в текущей ситуации, при наличии санкционного давления у них очень большое опасение, особенно если мы говорим о тех биржах, которые международно признаны в мире, типа Binance и других биржах. В общем, они хотят, с одной стороны, участвовать на российском рынке, но, с другой стороны, всегда оговаривают это условием прекращения санкционного давления", - добавил он.

По его словам, физлица смогут покупать криптовалюту через российских легальных посредников и отправлять ее на иностранную биржу (например, Binance или Bybit). Но будет существовать ограничение, согласно которому нельзя с российского кастодиального кошелька, когда криптовалюта куплена в РФ и отражена в учете российского депозитария, отправить ее на некастодиальный кошелек за рубежом.

"Но на кастодиальный кошелек, а кошелек биржи, о котором вы говорите (Binance - ИФ), это кастодиальный кошелек, можно будет с одного кастодиального кошелька российского лица перевести на другой кастодиальный кошелек за рубежом", - сказал первый зампред ЦБ.

По словам Чистюхина, физические и юридические лица смогут продолжить держать криптовалюту на зарубежных кошельках, но ее обязательно нужно будет декларировать через налоговую службу, при этом нужно будет подтверждать источник ее происхождения.

"Да, подтверждать источник нужно. Все-таки это касается не только криптовалюты, касается любых активов, которые у вас возникли каким-то способом. Если вы хотите с ними совершать операции, заводить их в российский контур, то нужно будет российским посредникам финансовым, которые являются агентами в сфере ПОД/ФТ (противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма), нужно будет объяснять, откуда они взялись, каков источник происхождения и так далее и тому подобное", - сказал Чистюхин.

"Либо второй вариант, находящуюся там (за рубежом - ИФ) криптовалюту можно будет переводить на кастодиальные кошельки, открытые в российской инфраструктуре", - добавил он.

Правительство в начале апреля внесло в Госдуму проект федерального закона (№ 1194918-8), который устанавливает правовую основу для обращения в РФ криптовалют. Согласно документу, цифровые валюты и стейблкойны признаются валютными ценностями, их можно покупать и продавать, но ими нельзя расплачиваться внутри страны. Совершать операции с криптовалютами можно будет через текущую инфраструктуру: биржи, брокеры и доверительные управляющие смогут действовать на основании имеющихся лицензий. Отдельные требования будут установлены только для специальных депозитариев и криптообменников.

Владимир Чистюхин ЦБ РФ Банк России
Банки с 1 июля будут между собой обмениваться ИНН клиентов при переводах в СБП

