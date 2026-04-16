Запрет на платежи иностранным криптобиржам через банки РФ могут отложить на год

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Запрет на переводы средств иностранным криптобиржам через российские банки может быть синхронизирован с введением запрета на работу на этом рынке без участия лицензированных посредников.

Согласно законопроекту о регулировании криптовалют в РФ (№ 194918-8), запрет на торговлю без посредника начнет действовать с 1 июля 2027 года. При этом банки должны будут начать блокировать платежи в пользу неакцептованных иностранных криптобирж с 1 июля 2026 года. Ранее комитет Госдумы по финрынку предложил перенести эту норму на год, синхронизируя два запрета во избежание перехода участников рынка за пределы российского контура.

"Банковская ассоциация и представители отдельных банков, которые, в том числе присутствовали на комитете, где рассматривался законопроект для рекомендации в первом чтении, обращали внимание на то, что так сконструированы нормы законопроекта, что определенные запреты на деятельность вводятся с момента его вступления в силу, а возможности получения определенных лицензий, осуществления некой деятельности - только через определенный период времени. Мне кажется, это справедливое замечание", - сказал в четверг журналистам в кулуарах Биржевого форума Московской биржи первый зампред ЦБ РФ Владимир Чистюхин.

"Мы его постараемся учесть для того, чтобы максимально синхронизировать сроки, которые, с одной стороны, запрещают нелегальную деятельность, с другой стороны, предоставляют возможность делать это легально, чтобы не было временного разрыва", - добавил он.

Ожидается, что закон вступит в силу с 1 июля 2026 года, а с 1 июля 2027 года планируется ввести ответственность за нелегальную деятельность посредников на рынке криптовалют. Ранее регулятор пояснял, что "переходный" год необходим для подготовки всех участников и "обеления" тех структур, которые сейчас осуществляют сделки с криптой.