Запрет на платежи иностранным криптобиржам через банки РФ могут отложить на год

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Запрет на переводы средств иностранным криптобиржам через российские банки может быть синхронизирован с введением запрета на работу на этом рынке без участия лицензированных посредников.

Согласно законопроекту о регулировании криптовалют в РФ (№ 194918-8), запрет на торговлю без посредника начнет действовать с 1 июля 2027 года. При этом банки должны будут начать блокировать платежи в пользу неакцептованных иностранных криптобирж с 1 июля 2026 года. Ранее комитет Госдумы по финрынку предложил перенести эту норму на год, синхронизируя два запрета во избежание перехода участников рынка за пределы российского контура.

"Банковская ассоциация и представители отдельных банков, которые, в том числе присутствовали на комитете, где рассматривался законопроект для рекомендации в первом чтении, обращали внимание на то, что так сконструированы нормы законопроекта, что определенные запреты на деятельность вводятся с момента его вступления в силу, а возможности получения определенных лицензий, осуществления некой деятельности - только через определенный период времени. Мне кажется, это справедливое замечание", - сказал в четверг журналистам в кулуарах Биржевого форума Московской биржи первый зампред ЦБ РФ Владимир Чистюхин.

"Мы его постараемся учесть для того, чтобы максимально синхронизировать сроки, которые, с одной стороны, запрещают нелегальную деятельность, с другой стороны, предоставляют возможность делать это легально, чтобы не было временного разрыва", - добавил он.

Ожидается, что закон вступит в силу с 1 июля 2026 года, а с 1 июля 2027 года планируется ввести ответственность за нелегальную деятельность посредников на рынке криптовалют. Ранее регулятор пояснял, что "переходный" год необходим для подготовки всех участников и "обеления" тех структур, которые сейчас осуществляют сделки с криптой.

Новости по теме

Международные резервы РФ с 3 по 10 апреля увеличились на $7,3 млрд

Банк России после охлаждения экономики в I квартале ждет улучшения во II квартале

Поступление акцизов от алкоголя и табака в РФ в 2025 г. выросло на 12%

Глава Минфина Катара ждет настоящих последствий войны с Ираном только через месяц-два

Силуанов сказал, что снижать цену отсечения в бюджетном правиле в 2026 году не нужно

В кабмин внесен список компаний с госучастием, которые должны будут провести IPO

Решетников прогнозирует в ближайшие годы более крепкий рубль, чем "многим бы хотелось"

Силуанов ожидает выравнивания ситуации с исполнением бюджета в течение года

Силуанов заявил, что валютные операции в рамках бюджетного правила могут возобновить до июля

Набиуллина отметила, что ЦБ не стремится любой ценой достичь цели по инфляции в 4%

Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1712 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 100 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 130 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9017 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 75 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 156 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 289 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 436 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов